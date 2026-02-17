Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 12:44

Ученые назвали время солнечного затмения 17 февраля

Кольцевое солнечное затмение начнется 17 февраля в 14:50 мск

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Кольцевое солнечное затмение начнется 17 февраля в 14:50 мск и завершится в 15:36 мск, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале. При этом жители России не смогут наблюдать астрономическое явление.

Кольцевое солнечное затмение <…> произойдет на Земле в следующий вторник, 17 февраля, примерно с 14:50 до 15:36 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что полную фазу затмения можно будет увидеть в Антарктиде, в частности, на российской станции «Мирный». Частично это явление будет заметно жителям Чили, Аргентины и некоторых стран Южной Африки.

Ранее сообщалось, что магнитная буря класса G2 в ночь на 17 февраля стала самой мощной за последний месяц. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН также указали на изменения в характере солнечной активности после новой вспышки. Исследователи отметили изменение динамики солнечной активности. Они регистрируют короткие одиночные вспышки без установленных причин.

