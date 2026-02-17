Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 10:13

Магнитная буря в ночь на 17 февраля стала самой мощной за месяц

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Магнитная буря класса G2 в ночь на 17 февраля стала самой мощной за последний месяц, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Специалисты института также указали на изменения в характере солнечной активности после новой вспышки.

По оценке специалистов, буря превзошла по мощности другие эпизоды за последний месяц. Исследователи отметили изменение динамики солнечной активности. Они регистрируют короткие одиночные вспышки без установленных причин, после которых активность снижается.

Ранее приборы фиксировали полярные сияния продолжительностью около 40 минут. После новой вспышки ученые зарегистрировали кратковременную магнитную бурю. В институте подчеркнули, что Солнце ведет себя «странно», сравнив происходящее с распродажей «последних остатков».

До этого в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что ночью 15 февраля на Земле началась вторая магнитная буря февраля. По словам ученых, причиной явления стала крупная корональная дыра на Солнце, расположенная прямо напротив планеты. В лаборатории пояснили, что период геомагнитных возмущений может продлиться до 48 часов, однако его влияние будет неравномерным. Возможны кратковременные усиления и непродолжительные бури, которые будут сменяться относительно спокойными интервалами. Вероятность усиления шторма до уровня G2 оценивается как низкая.

магнитные бури
солнце
РАН
вспышки
