Скоро и в России? Какие страны запретили соцсети для детей

Индонезия стала первой азиатской страной, где детям и подросткам запретили пользоваться соцсетями. Что об этом известно, где еще запретили соцсети для детей, введут ли такой запрет в России?

Какие страны уже запретили соцсети для детей

28 марта Индонезия официально привела в действие общенациональный запрет на соцсети для детей младше 16 лет. Таким образом, страна стала первой в Юго-Восточной Азии, которая ввела такие ограничения. Министр связи и цифровых технологий страны Мютью Хафид отметила, что в стране примерно 70 млн граждан младше 16 лет; это значит, что запрет коснется одной из крупнейших в мире пользовательских аудиторий.

Теперь в Индонезии детям младше 16 лет запрещено иметь аккаунты в так называемых соцсетях высокого риска, в которых дети могут столкнуться с порнографией, кибербуллингом, онлайн-мошенничеством и цифровой зависимостью. В их число входят YouTube, TikTok, Facebook (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), Instagram (деятельность в РФ запрещена), Threads (деятельность в РФ запрещена), X (Twitter), Bigo Live и Roblox.

Ранее единственной страной, где полностью запрещены соцсети для детей младше 16 лет, была Австралия. Запрет вступил в силу 10 декабря; кроме указанных выше сетей, он касается Snapchat и Reddit. Платформы обязаны внедрять проверку возраста, штрафы за нарушения достигают 49,5 млн австралийских долларов ($34,4 млн).

В январе 2026 года запрет на соцсети для детей младше 15 лет был в Национальной ассамблее Франции. При этом закон еще требует утверждения в сенате и вступит в силу не ранее сентября 2026 года. Опросы в 2024 году показали, что 73% французов поддерживают ограничения.

Какие страны готовятся запретить соцсети для детей

26 марта правящая коалиция Австрии одобрила проект закона о защите детей в интернете, который предусматривает запрет на использование соцсетей для пользователей младше 14 лет. Ограничение будет действовать для всех пользователей в стране. Вице-канцлер Андреас Баблер заявил, что социальные сети формируют у детей «искаженные представления о внешности» и «нормализуют насилие», при этом «крупные платформы не ограничивают вредный контент и сосредоточены на получении дохода».

В феврале 2026-го о планах ввести ограничения на соцсети для детей младше 16 лет заявили в Испании. Премьер-министр Педро Санчес объявил, что подростков надо «защитить от цифрового Дикого Запада».

В Малайзии объявили о подготовке запрета на соцсети для лиц младше 16 лет в ноябре 2025 года. По состоянию на март 2026 года проект находится в стадии разработки.

Дания также планирует ввести запрет до 15 лет к середине 2026 года с возможными исключениями, которые могут ввести родители.

Аналогичные законопроекты готовятся в Греции (до 15 лет, опросы в феврале показали поддержку 80% общества), Турции (до 15 лет), Ирландии (до 16 лет), Литве (до 16 лет). В Великобритании предлагали ввести запрет до 16 лет, однако отказались от планов полного запрета, взамен продвигая более надежные системы проверки возраста пользователей.

Будут ли в России запрещать соцсети для детей? Важная деталь

В Госдуму РФ неоднократно поступали предложения ограничить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет. Предлагалось требовать паспортные данные при верификации. 27 марта об этом напомнила глава комитета по защите семьи Нина Останина.

«Такая мера уже реализовывается в 25 государствах мира, и первым по этому пути пошел Китай, который запретил детям использовать интернет, защищая тем самым физическое и психическое здоровье детей, уберегая от совершения разного рода действий, подлежащих уголовному и административному наказанию», — объяснила она.

Останина отметила важную деталь: в России возраст уголовной ответственности снижен до 14 лет. Позицию по запрету соцсетей поддерживает министр просвещения Сергея Кравцов, который предлагал полностью запретить интернет и смартфоны детям и подросткам до совершеннолетия.

