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18 июля 2026 в 11:42

Этот салат подавали в лучших ресторанах СССР — теперь его легко собрать и дома: «Ак-Идель» и к празднику, и просто на ужин

Фото: D-NEWS.ru
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Беру куриное филе, яйца, чернослив и грецкие орехи — и за 15 минут собираю слоеный салат, который в СССР подавали в лучших ресторанах. Вкус получается многогранным: нежное мясо, сладость чернослива, пикантность чеснока и хруст орехов.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г, яйца — 4 шт., чернослив — 200 г, грецкие орехи — 1 ст., майонез — 2 ст. л., сметана — 2 ст. л., чеснок — 1 зубчик, соль, перец, зелень — по вкусу.

Как готовлю

Сначала отвариваю куриное филе до готовности и яйца вкрутую. Тем временем заливаю чернослив кипятком на 15 минут, чтобы стал мягким, а затем нарезаю его соломкой. Остывшее филе и яйца мелко рублю, а грецкие орехи слегка измельчаю ножом, но не в пыль — пусть чувствуются.

Сборка: выкладываю салат слоями в глубокую миску или на плоское блюдо, промазывая каждый майонезом, смешанным со сметаной, тертым чесноком и зеленью. Сверху щедро посыпаю орехами. Даю салату настояться 30 минут в холодильнике — и подаю.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Чернослив добавил приятную кислинку, а чеснок — ту самую пикантную нотку, которая не дает салату быть скучным. Текстура идеальная: мягкое филе, упругие яйца и твердые орешки. Мой совет: не мельчите орехи, пусть попадаются кусочками — так интереснее жевать.

Проверено редакцией
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