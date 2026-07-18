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18 июля 2026 в 21:30

Готовится за один вечер, хранится всю зиму: баклажанная икра «Огонек»

Фото: D-NEWS.ru
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Баклажанная икра «Огонек» — это классика домашних заготовок. Она не требует длительного томления на плите, готовится за один вечер, чтобы потом радовать всю зиму.

Возьмите 2 кг баклажанов, 1 кг сладкого болгарского перца, 1 кг спелых мясистых помидоров, 2–3 головки чеснока, 2 стручка острого перца чили, половину стакана растительного масла, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара и уксуса 9%.

Разогрейте духовку до 200 градусов, выложите на противень целые баклажаны и болгарский перец, запекайте 25 минут. Затем переложите горячие овощи в пакет на 15 минут. Очистите их от кожицы и плодоножек. У помидоров снимите кожуру и крупно нарежьте. В блендер сложите овощи, помидоры, очищенный чеснок, острый перец, добавьте соль, сахар и масло, измельчите. Перелейте икру в кастрюлю, доведите до кипения на среднем огне, проварите 5–7 минут, влейте ложку уксуса, затем горячей разлейте по банкам, закатайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить баклажанную икру по этому рецепту и заметила, что, если перед запеканием проколоть баклажаны вилкой, это убережет их от растрескивания, а мякоть станет более нежной и пропитается дымком.

Ранее стало известно, как сделать заготовку для шакшуки.

Проверено редакцией
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