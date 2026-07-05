Заготовка для шакшуки: замораживаю впрок — когда захочется, останется только разбить яйца

Сделав такую заготовку для шакшуки, вы всегда будете иметь под рукой ароматную томатную основу для быстрого завтрака или ужина. Перебитые с перцем, луком и чесноком помидоры замораживаются порционно, и вам остается лишь разморозить их на сковороде и добавить яйца.

Для приготовления понадобится: 1,5 кг помидоров, 2 болгарских перца, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. сахара, соль, черный перец по вкусу. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожуру. Перец, лук и чеснок нарежьте. В блендере перебейте все ингредиенты до состояния мелких кусочков (не в пюре). Добавьте сахар, соль и перец. Разлейте по формочкам или пакетам для заморозки. Заморозьте.

Для приготовления шакшуки выложите замороженную основу на сковороду, разогрейте, доведите до кипения, сделайте углубления и вбейте яйца.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала заморозить и приготовить шакшуку с такой заготовкой. Вкус получился как у свежеприготовленной шакшуки, а времени на готовку уходит в разы меньше. Совет: для более яркого аромата добавьте в основу 1 ч. л. копченой паприки.

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