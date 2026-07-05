Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 июля 2026 в 14:00

Заготовка для шакшуки: замораживаю впрок — когда захочется, останется только разбить яйца

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сделав такую заготовку для шакшуки, вы всегда будете иметь под рукой ароматную томатную основу для быстрого завтрака или ужина. Перебитые с перцем, луком и чесноком помидоры замораживаются порционно, и вам остается лишь разморозить их на сковороде и добавить яйца.

Для приготовления понадобится: 1,5 кг помидоров, 2 болгарских перца, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. сахара, соль, черный перец по вкусу. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожуру. Перец, лук и чеснок нарежьте. В блендере перебейте все ингредиенты до состояния мелких кусочков (не в пюре). Добавьте сахар, соль и перец. Разлейте по формочкам или пакетам для заморозки. Заморозьте.

Для приготовления шакшуки выложите замороженную основу на сковороду, разогрейте, доведите до кипения, сделайте углубления и вбейте яйца.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала заморозить и приготовить шакшуку с такой заготовкой. Вкус получился как у свежеприготовленной шакшуки, а времени на готовку уходит в разы меньше. Совет: для более яркого аромата добавьте в основу 1 ч. л. копченой паприки.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковый ПП-омлет.

Проверено редакцией
Читайте также
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Общество
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
Общество
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
Перестала готовить пироги — делаю запеченные сливы с сырной начинкой. Вкуснее торта, проще шарлотки
Общество
Перестала готовить пироги — делаю запеченные сливы с сырной начинкой. Вкуснее торта, проще шарлотки
Кладу отварное мясо в бутылку — к завтраку подаю зельц: сочный, чесночный и идеально режется на бутерброды
Общество
Кладу отварное мясо в бутылку — к завтраку подаю зельц: сочный, чесночный и идеально режется на бутерброды
Питание в «Макдоналдсе» не помешало паре из США дожить до 100 лет
США
Питание в «Макдоналдсе» не помешало паре из США дожить до 100 лет
Общество
рецепты
завтраки
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офтальмологи ЯНАО спасли зрение недоношенного малыша
Трамп назвал условие для укрепления связей США и Турции
В Крыму начали восстанавливать электроснабжение
Трамп раскрыл, как Турция изменилась при Эрдогане
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик успокоил петербуржцев, принявших природное явление за смерч
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.