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05 июля 2026 в 14:41

Военнослужащие украинки рассказали о системных проблемах в ВСУ

The Times: военнослужащие украинки пожаловались на домогательства в ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Три женщины-военнослужащие ВСУ в интервью британской газете The Times рассказали о системных проблемах, с которыми сталкиваются в армии: предвзятом отношении, насмешках, психологическом давлении и бытовой «невидимости». По их словам, новые технологии, в частности развитие беспилотных систем, начинают уравнивать профессиональные возможности мужчин и женщин, однако устоявшиеся стереотипы в обществе и внутри воинских коллективов сохраняются.

При этом сами женщины признались, что в их подразделениях были распространены высокий уровень стресса, злоупотребление алкоголем и случаи домогательств. Одна из героинь публикации — бывшая балерина, ныне военный хирург, другая — астрофизик по образованию, которая после пережитого домогательства перевелась в подразделение ударных дронов. По их словам, несмотря на активное привлечение женщин в армию, командование не уделяет должного внимания их адаптации и защите от дискриминации.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта. Как заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности, чтобы затыкать дыры. При этом «пухленькие» наемники едут на Украину в основном ради заработка на пропитание, объяснил дипломат.

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домогательства
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