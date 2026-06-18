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18 июня 2026 в 07:00

Не разваливается и не размокает, а калорий — минимум: кабачковый омлет — ПП-завтрак

Фото: D-NEWS.ru
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Кабачковый омлет — этот малокалорийный ПП-завтрак готовится на скорую руку и дает сытость на долгое время благодаря богатым клетчаткой и водой кабачкам.

Для приготовления понадобится: 1 молодой кабачок (200–250 г), 2 яйца, 2 ст. л. молока или воды, соль, перец, зелень, растительное масло.

Рецепт: кабачок натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишний сок — это важно, чтобы омлет не размок. Яйца взбейте с молоком, солью и перцем. Разогрейте сковороду с маслом, выложите кабачок и обжарьте 2 минуты. Залейте яичной смесью, накройте крышкой и готовьте на медленном огне 5–7 минут до схватывания. Готовый омлет посыпьте зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала сделать омлет по этому рецепту. Она не стала его переворачивать, а готовила под крышкой — омлет получился воздушным.

Ранее стало известно, как приготовить овощной кугель из кабачков и картошки.

Проверено редакцией
Общество
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омлеты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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