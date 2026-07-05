Стали известны планы Путина на следующую неделю

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с членами правительства, сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин. По его словам, российский лидер также продолжит работу с регионами.

Ранее президент уже встречался с высокопоставленными представителями российской власти. Ключевыми темами стали обеспечение внутренней безопасности и стабильности в стране, а также развитие отношений с ближайшими соседями. В совещании участвовали: премьер‑министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

До этого сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. В ходе беседы лидер России заявил, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам всего мира.

Российский лидер напомнил, что обе страны являлись союзниками в двух мировых войнах и вместе избавили человечество от ужасов нацизма. По словам Путина, страны также сыграли фундаментальную роль в становлении основ всего современного мироустройства. Так он высказался об особой ответственности двух ядерных держав за поддержание стабильности в мире.