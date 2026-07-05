Иностранные наемники могут заменить не больше 10% солдат в штурмовых подразделениях Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он назвал планы Министерства обороны Украины укомплектовать иностранцами до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев весьма наивными.

То, что наемники будут воевать вместо украинских солдат, — это достаточно наивный подход. Единственное, на некоторых направлениях наемников используют в качестве заградотрядов. Эти заградотряды уже показывают себя более-менее эффективно, так как наемники не находятся на передовой и стреляют в кого угодно, в том числе и в украинцев. Поэтому я не думаю, что Украина сможет укомплектовать свои передовые штурмовые подразделения на 30 или 50%. Я думаю, что это максимум 10%, а может быть, даже меньше. Если говорить о наемниках, то даже [Александр] Сырский (главком ВСУ. ― NEWS.ru) признал, что они действительно отступают с критически важных направлений под ударами наших войск, — сказал Кнутов.

Военэксперт отметил, что наемники не хотят умирать за Украину. Кроме того, им периодически задерживают выплаты, и очень часто бросают на самые опасные участки фронта, уточнил он.

Все это в совокупности вызывает серьезнейшее недовольство наемников, тем более что многие из них приехали, скорее, на сафари, а не вести военные действия, где на них могут охотиться. Это, естественно, вызывает у них страх и желание скрыться. Однако, учитывая, что они подписывали контракты, как и военнослужащие украинской армии, уклонение от выполнения воинских обязанностей на них также распространяется как военное преступление. Поэтому наемникам приходится не просто убегать с позиций, но еще и думать, как покинуть Украину нелегальным путем, чтобы вернуться на родину, ― резюмировал Кнутов.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что шестая часть наемников из латиноамериканских стран в рядах ВСУ связана с наркокартелями. Всего на стороне Киева, по его данным, насчитывается от трех до пяти тысяч бойцов из Латинской Америки, большинство из которых — колумбийцы.