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19 июля 2026 в 12:42

Слоеный салат по-корейски за 15 минут: беру курицу, яйца и сыр — у оливье больше нет шансов

Фото: D-NEWS.ru
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Простой рецепт для тех, кто ценит время: варю яйца, нарезаю кубиками куриную грудку, тру сыр на терке. Смешиваю все с консервированной кукурузой и майонезом. Идеально подходит к обеду или как закуска на праздничный стол.

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г, яйца — 4 шт., сыр твердый — 150 г, кукуруза консервированная — 1 банка, майонез — 100 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала отвариваю куриное филе в подсоленной воде до готовности, остужаю и нарезаю мелким кубиком. Тем временем варю яйца вкрутую, остужаю в холодной воде и тоже нарезаю кубиком. Сыр тру на крупной терке. Смешиваю в большой миске курицу, яйца, сыр и консервированную кукурузу (предварительно слив жидкость). Заправляю майонезом, солю и перчу по вкусу. Аккуратно перемешиваю и даю постоять 5 минут, чтобы вкусы подружились. Подаю охлажденным.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Визуально — яркие желтые и белые слои, аппетитно и празднично. Вкус сбалансированный: сладость кукурузы оттеняет соленость сыра, а перец добавляет пикантности. Хранил в контейнере до утра — майонез не потек, салат остался упругим.

Проверено редакцией
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