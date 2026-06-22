Эрих Мария Ремарк: биография, книги о войне и любви, личная жизнь

Эрих Мария Ремарк — писатель, чьи книги стали голосом «потерянного поколения», прошедшего через ужасы Первой мировой и оставшегося наедине с пустотой послевоенной жизни. Его романы, полные боли, любви и отчаянной надежды, до сих пор находят отклик в сердцах читателей по всему миру. Читайте биографию Эриха Марии Ремарка — в ней найдется немало драматичных страниц. А еще изучайте список лучших книг Ремарка.

Детство и юность: участие в Первой мировой войне

Биография Эриха Марии Ремарка начинается 22 июня 1898 года в Оснабрюке, в Германии, в простой рабочей семье переплетчика, что дало ему ранний доступ к огромному количеству книг. Он рос мечтательным, увлекался музыкой, искусством и планировал связать свое будущее с педагогикой. Однако его планам не суждено было сбыться из-за начала Первой мировой войны. В 1916 году Ремарка призвали в армию прямо со школьной скамьи и после недолгой подготовки отправили на передовую.

Фронтовые будни оказались жестокими и лишенными всякого романтизма. На Западном фронте юноша пробыл недолго, так как получил несколько тяжелых ранений от осколков гранаты и провел остаток войны в военном госпитале. Именно там, наблюдая за страданиями и смертью вчерашних мальчишек, он осознал весь масштаб трагедии своего поколения. Этот страшный опыт лег в основу будущих произведений писателя Вернувшись к мирной жизни, Ремарк долго не мог найти себе места, сменив несколько самых разных работ: от учителя и органиста в часовне при больнице для душевнобольных до продавца надгробий и автогонщика.

Эрих Мария Ремарк Фото: IMAGO/Global Look Press

Литературный успех: «На Западном фронте без перемен»

В 1928 году Ремарк начал писать роман, который принес ему мировую славу. Он писал по вечерам и завершил его всего за шесть недель.

Опубликованный в 1929 году культовый роман «На Западном фронте без перемен» произвел эффект разорвавшейся бомбы в мировом сообществе. Книга рассказывала о войне глазами обычного немецкого солдата Пауля Боймера, который со своими товарищами быстро терял иллюзии под ураганным огнем артиллерии.

Успех был феноменальным. На 7 мая 1929 года тираж произведения уже превысил 500 тысяч экземпляров, а за год книгу перевели на 26 языков. Ремарк мгновенно стал самым успешным писателем на немецком языке и даже получил номинацию на Нобелевскую премию.

Простой и честный язык автора без пафоса и ложного патриотизма подкупал читателей. Однако на родине писателя реакция была неоднозначной. Роман шел вразрез с правоконсервативной военной литературой, которая героизировала солдат и оправдывала проигранную войну.

Нацисты считали, что у истинного немца не может быть никаких «пораженческих» настроений. Поэтому произведения Ремарка были объявлены «политической проблемой». Идеологическую кампанию против писателя лично возглавил Йозеф Геббельс.

Рассматривая причины того, почему Ремарка ненавидели нацисты, историки указывают на его категорический пацифизм: он показал войну не как героический подвиг ради кайзера, а как бессмысленную бойню, уничтожающую молодых людей физически и духовно.

Изгнание из Германии и жизнь в эмиграции

Жизнь писателя на родине постепенно стала невыносимой. Почему? Ремарка страшно ненавидели нацисты, и пропаганда развернула против него масштабную кампанию травли. По приказу Геббельса его книги демонстративно сжигали на площадях, а самого автора обвиняли в предательстве интересов нации и даже утверждали, что его настоящая фамилия Крамер (Ремарк наоборот), а сам он якобы является французским евреем. В 1930 году главный роман писателя запретили в Германии «за искажение образа немецкого солдата».

Ответ на вопрос, почему Ремарка ненавидели нацисты с такой фанатичной яростью, очевиден: его честная проза разрушала милитаристские мифы, которые режим использовал для подготовки населения к новой войне.

Ремарк уехал из Германии буквально за день до того, как Гитлер был назначен рейхсканцлером в 1933 году, и обосновался в Швейцарии. Уже в мае того же года книги писателя вместе с произведениями других «неугодных» авторов публично уничтожили.

Однако преследования на этом не прекратились. Сестра Ремарка Элфрида Шольц, которая осталась в Германии, попала под арест за антивоенные высказывания. Позднее ее казнили.

Узнав о трагической гибели родственницы, Ремарк посвятил ей свой роман «Искра жизни».

Сцена из спектакля ‭«Три товарища» (по роману Э. Ремарка) в постановке Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. 1960 год Фото: А. Воротынский/РИА Новости

Другие знаменитые романы: «Триумфальная арка» и «Три товарища»

В эмиграции Эрих Мария Ремарк продолжил заниматься литературой. Читатели с нетерпением ждали новых работ, и они не разочаровали публику. В список лучших книг Ремарка неизменно включают роман «Три товарища».

Чтобы понять, о чем книга «Три товарища», нужно заглянуть глубже фабулы об авторемонте и гонках. Это пронзительное повествование о спасительной силе дружбы и любви в эпоху экономического кризиса, безработицы и морального распада общества. Это роман о людях, готовых помочь друг другу во всем и сделать все ради спасения товарища. И, конечно, о любви — между главным героем Робби и девушкой Патрицией Хольман.

Похожие мотивы одиночества и обреченности звучат и в романе «Триумфальная арка». Произведение рассказывает о судьбе талантливого немецкого врача и участника Первой мировой войны, вынужденного бежать из нацистской Германии и жить в Париже без документов. Это роман о любви, дружбе, войне, мести и освобождении, который во многом автобиографичен. Его часто называют «печальнейшим из европейских романов ХХ века». Произведение также входит в список лучших книг Ремарка.

Личная жизнь: Марлен Дитрих и другие женщины

Личная жизнь Ремарка окутана легендами. А Марлен Дитрих — знаменитая актриса — сделала их исключительно популярными.

Прозаик всегда пользовался успехом у женщин, а его романы часто напоминали сюжеты его собственных книг. Он был женат несколько раз, причем на своей первой супруге Ильзе Ютте Замбона он женился дважды, в том числе для того, чтобы помочь ей сбежать из нацистской Германии.

Однако самым ярким, мучительным и обсуждаемым романом в личной жизни Ремарка стали многолетние отношения с Марлен Дитрих.

Эрих Мария Ремарк и Марлен Дитрих встретились в конце 1930-х годов в ресторане на венецианском острове Лидо, когда писатель подошел познакомиться к столику актрисы и ее спутника, режиссера Джозефа фон Штернберга. Их личное общение продолжалось ровно 33 года, вплоть до смерти писателя в 1970 году: оно началось с трехлетнего периода бурного, изнурительного романа во Франции и Голливуде, сменилось сильным охлаждением из-за измен Дитрих и переезда Ремарка в Нью-Йорк, а затем переросло в многолетнюю драматичную переписку, которую они поддерживали даже после женитьбы писателя на Полетт Годдар, бывшей супруге Чарли Чаплина, в 1958 году.

Марлен Дитрих Фото: Scherl/Global Look Press

Ремарк был безнадежно влюблен в Дитрих. Сохранились сотни его писем к актрисе — откровенные, грустные, красивые, полные нежности и тоски. Писем самой Дитрих почти не осталось — они были уничтожены Полетт Годдар.

Именно Дитрих стала прототипом Джоан Маду — персонажа «Триумфальной арки».

Интересные факты о писателе

Эрих Мария Ремарк ушел из жизни 25 сентября 1970 года в Швейцарии, но читатели его не забыли. Многие до сих пор задумываются, о чем книга «Три товарища», чем писатель привлек Марлен Дитрих и почему его так ненавидели немецкие политики 1930-х годов. Но об этих страницах биографии мы рассказали. В конце поделимся другими интересными фактами о Ремарке.

Писатель профессионально разбирался в живописи и собрал уникальную коллекцию картин импрессионистов, включая работы Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Винсента Ван Гога. Также он коллекционировал старинные персидские ковры и китайскую бронзу.

При рождении его вторым именем было Пауль. Он изменил его на Мария в девятнадцать лет в память о своей матери, скончавшейся от рака, когда он был на фронте.

Несмотря на свое простое происхождение, получив первые крупные гонорары, Ремарк стал одеваться у лучших портных, приобрел дорогой спортивный автомобиль. Прозаик даже купил себе старинный дворянский титул у обедневшего барона Хуго фон Бухвальда за небольшую сумму. Тому пришлось усыновить Ремарка. С тех пор писатель начал использовать аристократическую корону на своих личных визитках и печатях.

Книги Ремарка остаются лучшим лекарством от цинизма, напоминая нам о непреходящей ценности человеческой жизни и любви.

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