После сбора смородины делаю только так: кусты становятся крепче и плодоносят еще лучше

После сбора смородины делаю только так: кусты становятся крепче и плодоносят еще лучше

Собрали последние ягоды смородины? Не спешите забывать о кустах до весны. Именно уход в конце июля и августе помогает растению восстановиться после плодоношения и заложить основу для хорошего урожая в следующем сезоне.

Для начала проведите санитарную обрезку. Удалите сухие, слабые и поврежденные ветви, а из молодой прикорневой поросли оставьте лишь 3–5 самых сильных побегов.

Затем подкормите кусты калийно-фосфорными удобрениями. На 10 литров воды понадобится 15–20 г сульфата калия и 25–30 г суперфосфата. Под каждый куст выливайте по 5–7 литров раствора. Если предпочитаете натуральные средства, подойдет настой древесной золы — один стакан на 10 литров горячей воды.

Поливайте смородину один раз в 7–10 дней, мульчируйте почву и регулярно осматривайте кусты. Если заметили поврежденные или больные побеги, сразу их удалите.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременная обрезка заметно облегчает уход за смородиной осенью. Дополнительно после полива слегка рыхлите почву под мульчей — так влага дольше сохранится у корней, а растение будет чувствовать себя лучше.

Ранее сообщалось, что лилии после цветения не уходят на отдых полностью — именно сейчас они готовятся к следующему сезону. Если правильно ухаживать за кустами летом, в следующем году они порадуют более крепкими стеблями и красивыми бутонами.