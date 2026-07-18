Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 07:12

Беру тыкву и немного творога — готовлю воздушный пирог к кофе и на праздничный стол: попробуй, не оторвешься

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Слоеный пирог с тыквой и творогом — это идеальное сочетание нежного теста и сочной начинки. Беру муку, масло и сметану для теста, а для начинки — тыкву, творог и яйца. Готовится просто, а результат — воздушный пирог, который хорош и теплым, и холодным.

Ингредиенты

Для теста: мука пшеничная — 2 ст. л., масло сливочное — 200 г, сметана — 200 г, яйцо — 1 шт., соль — щепотка. Для начинки: тыква — 400 г, творог — 200 г, яйцо — 2 шт., сахар — по вкусу.

Как готовлю

Сначала готовлю тесто: перетираю муку с холодным маслом в крошку, добавляю сметану и яйцо, замешиваю — тесто получается мягким и эластичным, убираю в холодильник на 30 минут. Тем временем натираю тыкву на крупной терке и смешиваю ее с творогом, яйцами и сахаром — начинка готова. Достаю тесто, раскатываю в пласт, выкладываю начинку и защипываю края. Отправляю в духовку на 40–50 минут при 180 градусах, пока верх не станет золотистым. Готовый пирог остужаю и режу на порции — нежный, сочный, ароматный.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Результат превзошел ожидания — тесто «как пух» получилось именно таким, как обещано: легким, слоистым, без лишнего жира. Начинка не вытекла, а превратилась в единую нежную массу, где чувствуются кусочки тыквы. Главное открытие — на следующий день пирог стал только вкуснее и не зачерствел. Храните в холодильнике, но перед подачей пару минут в микроволновке — и снова как из печи.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиян предупредили, кому нельзя дарить квартиру
Общество
Россиян предупредили, кому нельзя дарить квартиру
ФНС приняла решение по счетам компании Басты
Общество
ФНС приняла решение по счетам компании Басты
Этот веганский шашлык может уделать мясные варианты — готовлю по этому рецепту. Можно даже без мангала
Общество
Этот веганский шашлык может уделать мясные варианты — готовлю по этому рецепту. Можно даже без мангала
Невесомый абрикосовый мусс готовлю проще простого — домашний десерт с насыщенным вкусом, в который влюбляются все
Общество
Невесомый абрикосовый мусс готовлю проще простого — домашний десерт с насыщенным вкусом, в который влюбляются все
Нутрициолог рассказала, кому противопоказано есть черную смородину
Здоровье/красота
Нутрициолог рассказала, кому противопоказано есть черную смородину
Общество
рецепты
еда
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти раскрыли масштаб атаки ВСУ на Ростовскую область
Россия полностью закрыла исключения для грузоперевозок из одной страны
СК взялся за массовое отравление в гостинице на Ставрополье
Студент поехал в ДНР по заданию мошенников и попался
Власти раскрыли масштаб атаки ВСУ на соседствующий с Москвой регион
Россиян предупредили, кому нельзя дарить квартиру
Россиянам назвали распространенные ошибки при составлении резюме
Жуткое пекло до +38, грозы и град: какой будет погода в РФ 20–26 июля
Около 400 беспилотников пытались атаковать Московский регион
Удар БПЛА по складу под Тамбовом 18 июля: что известно, сколько жертв
Еще 48 беспилотников пытались атаковать Москву
Грэм мстит из могилы: почему новые санкции против РФ оказались пустышкой
Российские Су-34 разбомбили объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 18 июля
Семь человек погибли при атаке на склад Wildberries под Тамбовом
В Молдавии «русские» в десять раз обошли «молдаван»
Силы ПВО сработали над Ленинградской областью
ФНС приняла решение по счетам компании Басты
«Надо сильнее индексировать пенсии»: депутат Дмитриева о деньгах россиян
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 июля
«Дух соперничества»: Трамп назвал самый незабываемый момент на ЧМ
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.