Беру тыкву и немного творога — готовлю воздушный пирог к кофе и на праздничный стол: попробуй, не оторвешься

Беру тыкву и немного творога — готовлю воздушный пирог к кофе и на праздничный стол: попробуй, не оторвешься

Слоеный пирог с тыквой и творогом — это идеальное сочетание нежного теста и сочной начинки. Беру муку, масло и сметану для теста, а для начинки — тыкву, творог и яйца. Готовится просто, а результат — воздушный пирог, который хорош и теплым, и холодным.

Ингредиенты

Для теста: мука пшеничная — 2 ст. л., масло сливочное — 200 г, сметана — 200 г, яйцо — 1 шт., соль — щепотка. Для начинки: тыква — 400 г, творог — 200 г, яйцо — 2 шт., сахар — по вкусу.

Как готовлю

Сначала готовлю тесто: перетираю муку с холодным маслом в крошку, добавляю сметану и яйцо, замешиваю — тесто получается мягким и эластичным, убираю в холодильник на 30 минут. Тем временем натираю тыкву на крупной терке и смешиваю ее с творогом, яйцами и сахаром — начинка готова. Достаю тесто, раскатываю в пласт, выкладываю начинку и защипываю края. Отправляю в духовку на 40–50 минут при 180 градусах, пока верх не станет золотистым. Готовый пирог остужаю и режу на порции — нежный, сочный, ароматный.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Результат превзошел ожидания — тесто «как пух» получилось именно таким, как обещано: легким, слоистым, без лишнего жира. Начинка не вытекла, а превратилась в единую нежную массу, где чувствуются кусочки тыквы. Главное открытие — на следующий день пирог стал только вкуснее и не зачерствел. Храните в холодильнике, но перед подачей пару минут в микроволновке — и снова как из печи.