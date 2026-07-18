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18 июля 2026 в 07:43

Пирожки со смородиной — те самые, из детства: готовлю целую гору, чтобы хоть что-то осталось на завтра

Фото: D-NEWS.ru
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Дрожжевое тесто на молоке, два вида смородины и щепотка крахмала — вот и весь секрет идеальных пирожков. Крахмал связывает ягодный сок, не давая ему вытечь, а тесто остается мягким и воздушным. Готовлю сразу двойную порцию — добавка нужна всегда.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 450 г, молоко — 200 мл, яйцо куриное — 2 шт., масло растительное рафинированное — 90 мл, сахар-песок — 75 г, дрожжи сухие — 7 г, соль — 5 г, смородина черная — 110 г, смородина красная — 110 г, сахар-песок — 70 г, крахмал картофельный — 15 г, яйцо куриное — 1 шт.

Как готовлю

Сначала готовлю опару: в теплое молоко добавляю ложку сахара и дрожжи, оставляю до появления пены. Тем временем взбиваю яйца с солью и оставшимся сахаром, вливаю в опару, добавляю муку и вымешиваю тесто. В конце вливаю масло, замешиваю до гладкости и оставляю под полотенцем на час.

Начинка: просто смешиваю вымытую смородину с крахмалом. Обминаю тесто, делю на шарики, даю отдохнуть, раскатываю в лепешки, кладу ягоды, посыпаю сахаром и тщательно защипываю края. Перед выпечкой пирожки на противне отдыхают 20 минут, смазываю их яйцом и отправляю в духовку при 200 °C до румяной корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Начинка превратилась в густой кисель, ни капли не вытекло на противень. Тесто поднялось за час, пирожки получились румяные и пышные. Мой совет: ешьте их теплыми, пока ягодный сок не застыл: это чистый восторг.

Проверено редакцией
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