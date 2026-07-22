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22 июля 2026 в 09:32

Реабилитолог назвала привычки, которые спасут от нервного истощения

Реабилитолог Шуппо: от нервного истощения уберегут отдых по графику и сон

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Избежать нервного истощения при трудоголизме можно, если соблюдать несложные правила, рассказала в беседе с NEWS.ru основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Ольга Шуппо. По ее словам, следует соблюдать баланс труда и отдыха, а также строгий режим сна для нормализации уровня гормона стресса.

Отдыхайте примерно столько же, сколько напряженно трудились. Во-вторых, выровняйте режим сна: с 22 до 3 часов ночи происходит выработка мелатонина, который отвечает за баланс кортизола — гормона коры надпочечников, который называют «гормоном стресса». Если мы спим достаточно и в правильное время, регенерируются клетки, организм отдыхает, наша иммунная защита способна справляться с вирусами и стрессом, — рассказала Шуппо.

Также, по ее словам, не следует увлекаться простыми углеводами — сахаром, выпечкой, сладостями.

Избыток углеводов приводит к закислению вокруг клеток, они становятся «вялыми и недееспособными», развивается преждевременное старение, снижается иммунная защита всего организма, — отметила Шуппо.

По ее словам, умеренную физическую активность на свежем воздухе необходимо включить в число ежедневных обязательных дел. Эксперт пояснила, что кислород, поступающий в митохондрии при дыхании, нужен для присоединения протонов водорода, а при его нехватке этот процесс полностью останавливается. При этом именно митохондрии отвечают за выработку энергии в клетках, которая требуется для работы всех систем организма, добавила она.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина предупредила, что отсутствие отдыха грозит потерей внимательности и является хроническим стрессом для нервной системы. По ее словам, циркадные ритмы без отпуска сбиваются, организм может перестать различать день и ночь.

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Общество
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режим сна
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