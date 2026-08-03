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03 августа 2026 в 09:35

Мука, вода и масло — пеку турецкие пиде с мясом: мягкие, с золотистой корочкой и сытнее любого пирога

Фото: D-NEWS.ru
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Беру муку, воду и масло — и за час пеку турецкие пиде с мясом: мягкие, с золотистой корочкой и сытнее любого пирога. Это не просто лепешка, а целая лодочка из нежного теста, наполненная ароматным мясным фаршем с луком и пряностями. Пиде получается воздушным, с хрустящими бортиками и сочной начинкой, которая тает во рту. Никакой возни с дрожжевым тестом — просто замесил, дал подойти, раскатал, выложил начинку — и в духовку. Идеально к супу, салату или как самостоятельное блюдо — оно съедается быстрее, чем я его готовлю, и даже дети просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл теплой воды, 50 мл растительного масла, 1 ч. ложка соли, 1 ч. ложка сахара, 20 г свежих дрожжей (или 1 пакетик сухих). Для начинки: 400 г мясного фарша (говядина + баранина), 2 луковицы, соль, перец, зира, паприка. В теплой воде растворите дрожжи и сахар, дайте постоять 10 минут. Всыпьте муку и соль, замесите мягкое тесто, добавьте масло, вымешивайте 5 минут. Оставьте подниматься на 1 час. Лук мелко нарежьте, обжарьте с фаршем, добавьте специи. Раскатайте тесто в овалы, выложите начинку, защипните края лодочкой. Выпекайте при 220 °C 15–20 минут до румяности.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти пиде для своих друзей. Даже те, кто предпочитает пиццу, съедали по две лодочки. Кстати, вместо баранины можно взять курицу — получится диетичнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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