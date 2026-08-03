Куриные бедра в сметане — это уже классика. Но я добавляю два ингредиента: соус получается таким, что ложкой бы есть

Куриные бедра в сметане — это уже классика. Но я добавляю два ингредиента: соус получается таким, что ложкой бы есть

Когда хочется чего-то уютного, сытного и без лишней возни, я достаю сковороду и делаю эти бедра. Сметана дает сливочную глубину, паприка — цвет и легкий дымный оттенок, чеснок — тот самый аромат, который заставляет крутиться на кухне в ожидании. Соуса получается много, он густой, бархатистый — самое то, чтобы поливать им гарнир.

Ингредиенты

Куриные бедра — 500 г, сметана — 2 ст. л., паприка — 2 ч. л., чеснок — 1 зубчик, лук репчатый — 1 шт., растительное масло — 1 ст. л., мука — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, вода — 1 стакан, зелень — по желанию.

Как готовлю

Сначала обжариваю нарезанный полукольцами лук в масле до золотистости, затем выкладываю к нему бедра и даю им схватиться корочкой с обеих сторон. Тем временем смешиваю сметану с мукой, паприкой, измельченным чесноком, солью и перцем, развожу стаканом воды. Заливаю этой смесью бедра прямо в сковороде, довожу до легкого бульканья, накрываю крышкой и тушу на слабом огне 25-30 минут. За пару минут до готовности пробую соус на соль, при желании подсыпаю рубленую зелень. Подаю горячими, щедро поливая все тем самым соусом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Когда поднял крышку через полчаса, обомлел — соус стал густым и бархатистым, а паприка окрасила его в глубокий оранжевый цвет. Мясо легко протыкалось вилкой и буквально распадалось на волокна. Советую подавать прямо в сковороде, макая туда свежий хлеб — это отдельный вид удовольствия.