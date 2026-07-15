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15 июля 2026 в 13:38

Украине предрекли самую тяжелую зиму в истории

Арахамия: следующая зима станет самой тяжелой за всю историю Украины

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Следующая зима, вероятно, станет самой тяжелой для Украины, заявил глава правящей в республике фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале. По его словам, именно из этих соображений на роль премьер-министра был назначен Сергей Корецкий, бывший глава «Нафтогаза».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина не готова к наступлению зимы в плане обеспеченности ни газом, ни углем. По его словам, сейчас в украинских подземных газохранилищах есть лишь 7 млрд куб. м голубого топлива, при том что на холодную зиму необходимо 20 млрд куб. м.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что настал подходящий момент для переговоров по Украине. Он выступил с призывом к диалогу после заседания стран «коалиции желающих» в Париже. Политик уточнил, что европейские страны готовы к переговорам при поддержке Евросоюза и США.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что украинские земли должны вернуться в состав России. По его словам, только в этом случае будут выполнены задачи специальной военной операции и обеспечен мир. Парламентарий считает, что нынешняя украинская государственность основана на искусственном пропагандистском нарративе.

Европа
Украина
Давид Арахамия
зима
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