Следующая зима, вероятно, станет самой тяжелой для Украины, заявил глава правящей в республике фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале. По его словам, именно из этих соображений на роль премьер-министра был назначен Сергей Корецкий, бывший глава «Нафтогаза».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина не готова к наступлению зимы в плане обеспеченности ни газом, ни углем. По его словам, сейчас в украинских подземных газохранилищах есть лишь 7 млрд куб. м голубого топлива, при том что на холодную зиму необходимо 20 млрд куб. м.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что настал подходящий момент для переговоров по Украине. Он выступил с призывом к диалогу после заседания стран «коалиции желающих» в Париже. Политик уточнил, что европейские страны готовы к переговорам при поддержке Евросоюза и США.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что украинские земли должны вернуться в состав России. По его словам, только в этом случае будут выполнены задачи специальной военной операции и обеспечен мир. Парламентарий считает, что нынешняя украинская государственность основана на искусственном пропагандистском нарративе.