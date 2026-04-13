Психосоматолог назвала неочевидную причину болей в спине

Спина может чаще болеть у ответственных людей из-за хронического внутреннего напряжения, заявила NEWS.ru психосоматолог, специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина. По ее словам, такой недуг возникает в тот момент, когда человек бессознательно берет на себя слишком много обязательств и боится не справиться с ними.

Боли в спине, плечах и пояснице возникают тогда, когда человек на себе несет груз забот и постоянно находится под давлением. Внутреннее напряжение приводит к мышечным зажимам, болезненным ощущениям в спине, плечах и пояснице, — пояснила Вершинина.

Ранее остеопат, реабилитолог Елена Скляр заявила, что беременным женщинам и людям, недавно перенесшим инсульт, противопоказан контрастный душ. По ее словам, купаться в холодной воде также не стоит лицам с нестабильным давлением и ишемической болезнью.

До этого Скляр заявила, что ношение каблуков выше четырех сантиметров может негативно сказаться на здоровье позвоночника. По ее словам, спина также может пострадать от постоянного сна на животе.