13 апреля 2026 в 08:05

Психосоматолог назвала неочевидную причину болей в спине

Спина может чаще болеть у ответственных людей из-за хронического внутреннего напряжения, заявила NEWS.ru психосоматолог, специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина. По ее словам, такой недуг возникает в тот момент, когда человек бессознательно берет на себя слишком много обязательств и боится не справиться с ними.

Боли в спине, плечах и пояснице возникают тогда, когда человек на себе несет груз забот и постоянно находится под давлением. Внутреннее напряжение приводит к мышечным зажимам, болезненным ощущениям в спине, плечах и пояснице, — пояснила Вершинина.

Ранее остеопат, реабилитолог Елена Скляр заявила, что беременным женщинам и людям, недавно перенесшим инсульт, противопоказан контрастный душ. По ее словам, купаться в холодной воде также не стоит лицам с нестабильным давлением и ишемической болезнью.

До этого Скляр заявила, что ношение каблуков выше четырех сантиметров может негативно сказаться на здоровье позвоночника. По ее словам, спина также может пострадать от постоянного сна на животе.

Здоровье
болезни
заболевания
врачи
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
