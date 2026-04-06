06 апреля 2026 в 23:33

«Уральские пельмени» переживают кризис и несут многомиллионные убытки

«КП»: «Уральские пельмени» за 2025 год понесли убытки в семь млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Коллектив из Екатеринбурга «Уральские пельмени» в 2025 году понес убытки на сумму семь миллионов рублей, передает KP.RU. Финансовые показатели резко ухудшились по сравнению с предыдущим годом.

По данным издания, в 2024 году компания получила около 1 млн рублей чистой прибыли, а в прошлом году показатели превратились в значительный минус.

Фирма, занимающаяся производством фильмов и телепрограмм, сократила выручку с двух миллионов до 576 тысяч рублей. При этом ранее ликвидированная компания коллектива осталась официально действующей.

Ранее сообщалось, что старшая дочь звезды «Уральских пельменей» Дмитрия Брекоткина Анастасия вышла замуж, заявил в социальных сетях фотограф Александр Романов. Церемония бракосочетания состоялась в Санкт‑Петербурге, куда девушка переехала из Екатеринбурга еще в 2014 году.

