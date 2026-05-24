24 мая 2026 в 03:22

Десятки человек задержали в Белграде при беспорядках

МВД Сербии: при беспорядках в Белграде задержаны 23 человека

Фото: IMAGO/Aleksandar Djorovic./Global Look Press
Сербская полиция задержала 23 человека во время беспорядков в Белграде, заявил вице-премьер и глава МВД республики Ивица Дачич. Как сообщили в пресс-службе МВД Сербии, задержания произошли после нападений на сотрудников правоохранительных органов.

Министр отметил, что к настоящему моменту задержаны 23 человека, и указал, что эти нападения — не политика, а проявление экстремизма, насилия и ненависти, — говорится в сообщении ведомства.

В МВД уточнили, что среди сотрудников полиции есть пострадавшие, но о количестве людей не сообщалось. При этом цели насильственных действий участников в ведомстве не назвали.

По данным МВД Сербии, столкновения произошли на улицах Белграда после собрания на площади Славия. Ивица Дачич осудил нападения на сотрудников полиции. В ведомстве добавили, что ситуация в городе сейчас стабильная, а полиция восстановила мир и порядок.

Ранее участники акции протеста студентов и сторонников оппозиции повторно вступили в столкновение с полицией в центре Белграда. Происшествие случилось вечером в субботу, 23 мая.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

