Молочный суп с вермишелью как в детстве — сладкий, согревающий. Готовлю за 10 минут

Сладкий, густой, с вермишелью — этот суп спорит между завтраком и десертом. Но правда в том, что он и то, и другое. Готовить проще, чем кашу.

Что понадобится

500 мл молока, 1 стручок ванили, 1 ч. л. сахара, соль на кончике ножа, 60 г вермишели, 50 мл жирных сливок, 2 ст. л. меда (или по вкусу).

Как я готовлю

Стручок ванили разрезаю вдоль пополам, выскребаю семена кончиком ножа. Кладу семена и сам стручок в молоко. Добавляю сахар и соль. На слабом огне довожу до кипения, варю 2-3 минуты. Стручок удаляю.

Всыпаю вермишель в молоко. Варю, помешивая, до готовности (3-5 минут). Добавляю мед и сливки, прогреваю минуту, не кипячу. Подаю горячим или теплым.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Вермишель я брал самую тонкую, «паутинку». Важно не переварить — 3-4 минуты достаточно. Мед добавил на пробу — получилось интереснее, чем с сахаром. Сливки сделали текстуру бархатистой. Совет: подавайте суп сразу, как остынет — он густеет. И не забудьте кусочек сливочного масла в тарелку.