Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 14:59

Автоэксперт рассказала о минусах подержанных китайских машин

Автоэксперт Варламова: продать китайское авто с пробегом практически невозможно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сдать некоторые китайские машины по трейд-ин практически невозможно, салоны отказываются их принимать, сообщила NEWS.ru заместитель руководителя аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова. По ее словам, существует «черный список» марок, которые ценятся не дороже металлолома. И в целом — реализовать их на вторичном рынке практически невозможно.

На заметку потенциальным покупателям: при трейд-ине многие салоны вообще отказываются принимать определенные бренды. Это о многом говорит. Знаю случаи, когда в пресловутый «черный список» попали ушедшие с рынка или имеющие не лучшую репутацию модели, особенно те, которые подвержены коррозии. Зачастую оценка таких машин производится по цене металлолома, и это не преувеличение, — сообщила Елена Варламова

По ее словам, сейчас на рынке сложилась парадоксальная ситуация: Владельцы Chery, Haval или Geely, которые приобрели машины в 2023–2024 годах, сейчас пытаются сдать их в трейд-ин. Однако остаточная стоимость таких автомобилей вызывает вопросы.

Автоэксперт добавила, что китайские автомобили на вторичном рынке дешевеют. Варламова сослалась на исследование, проведенное аналитиками «Авто.ру». Согласно документу, в конце минувшего года машину с пробегом из КНР в среднем можно было приобрести за 1,89 млн рублей. А средняя стоимость других иномарок с аналогичными характеристиками приблизительно в полтора раза выше — 3,3 млн руб.

Сейчас новые китайские модели продаются с агрессивными скидками и субсидиями. Поэтому цена новой машины оказывается лишь ненамного выше, чем цена двухлетнего экземпляра того же класса. По этой причине покупатели все чаще склонны выбирать новое.

Ранее сообщалось, что в 2026 году цены на автомобили с большой вероятностью лишь вырастут, что негативно отразится на продажах. Причина заключается в первую очередь в высоких ценах на автомобили и ключевой ставке Центробанка, которая делает кредиты дорогими.

По данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), средневзвешенная цена автомобиля в России в 2025 году составляла 3 540 000 рублей. Это на 21% больше, чем в 2023 году, и на 6% больше, чем в 2024-м.

автопром
автомобилестроение
машина
Китай
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей
Племянник Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение
Бывший администратор базы в Иркутске получил срок из-за смерти мужчины
Голос Симоньян начал объявлять станции для пассажиров «Поезда пропаганды»
Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов
Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису
«Даже Шарикову не снилось»: Захарова оценила антироссийские акции Киева
«Доходит до ксенофобии»: Захарова о политике Запада в отношении студентов
Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне
Полуголый россиянин устроил дебош у детского сада
«Вернется в Москву на коне»: с Лазаревой снимут все обвинения? Что известно
Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей
«Лайфхак туристам»: глава АТОР назвала лучшее время для бронирования отдыха
Председатель ЗакСо Бабушкина провела форум свердловского женского актива
ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом
На Кубе начали готовиться к войне с США
В файлах Эпштейна нашли косвенное подтверждение замены его тела
Экс-тренер «Зенита» назвал интересным пришедшего в клуб скандального игрока
В АТОР назвали одного из лидеров раннего бронирования среди регионов России
У Петербуржца изъяли 5 кг наркотиков на трассе в Вологодской области
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.