Автоэксперт рассказала о минусах подержанных китайских машин

Сдать некоторые китайские машины по трейд-ин практически невозможно, салоны отказываются их принимать, сообщила NEWS.ru заместитель руководителя аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова. По ее словам, существует «черный список» марок, которые ценятся не дороже металлолома. И в целом — реализовать их на вторичном рынке практически невозможно.

На заметку потенциальным покупателям: при трейд-ине многие салоны вообще отказываются принимать определенные бренды. Это о многом говорит. Знаю случаи, когда в пресловутый «черный список» попали ушедшие с рынка или имеющие не лучшую репутацию модели, особенно те, которые подвержены коррозии. Зачастую оценка таких машин производится по цене металлолома, и это не преувеличение, — сообщила Елена Варламова

По ее словам, сейчас на рынке сложилась парадоксальная ситуация: Владельцы Chery, Haval или Geely, которые приобрели машины в 2023–2024 годах, сейчас пытаются сдать их в трейд-ин. Однако остаточная стоимость таких автомобилей вызывает вопросы.

Автоэксперт добавила, что китайские автомобили на вторичном рынке дешевеют. Варламова сослалась на исследование, проведенное аналитиками «Авто.ру». Согласно документу, в конце минувшего года машину с пробегом из КНР в среднем можно было приобрести за 1,89 млн рублей. А средняя стоимость других иномарок с аналогичными характеристиками приблизительно в полтора раза выше — 3,3 млн руб.

Сейчас новые китайские модели продаются с агрессивными скидками и субсидиями. Поэтому цена новой машины оказывается лишь ненамного выше, чем цена двухлетнего экземпляра того же класса. По этой причине покупатели все чаще склонны выбирать новое.

Ранее сообщалось, что в 2026 году цены на автомобили с большой вероятностью лишь вырастут, что негативно отразится на продажах. Причина заключается в первую очередь в высоких ценах на автомобили и ключевой ставке Центробанка, которая делает кредиты дорогими.

По данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), средневзвешенная цена автомобиля в России в 2025 году составляла 3 540 000 рублей. Это на 21% больше, чем в 2023 году, и на 6% больше, чем в 2024-м.