20 мая 2026 в 18:49

Я не верил в салат с черствым хлебом, пока не попробовал эту панцанеллу

Фото: D-NEWS.ru
Черствый хлеб в салате звучит странно, пока не попробуешь эту панцанеллу из Тосканы. Хрустящие кусочки чиабатты с маслом — это любовь с первой пробы.

Ингредиенты

Чиабатта — 200 г, помидоры — 3 шт., огурец — 1 шт., красный лук — 1 шт., оливковое масло — 3 ст. л., чеснок — 1 зубчик, красный винный уксус — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л., базилик — несколько листиков, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала нарезаю чиабатту кубиками по 3 см, сбрызгиваю ложкой оливкового масла, солю и подсушиваю в духовке при 175 градусах 7–10 минут. Тем временем делаю заправку: взбиваю оставшееся масло с пропущенным через пресс чесноком, уксусом, горчицей, солью и перцем. Крупно режу томаты, огурец — кружками, лук — тонкими полукольцами, все выкладываю в салатник. Добавляю хрустящую чиабатту, поливаю заправкой и быстро перемешиваю. Самое сложное — удержаться и не слопать все сразу, пока сверху сыплю листики базилика.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня подкупила простота: нарезал чиабатту кубиками, подсушил на сковороде, добавил помидоры, базилик и оливковое масло — и вуаля! Вкус оказался намного ярче, чем я ожидал. Особенно порадовало, что хлеб остался хрустящим даже на следующий день — редкость для таких салатов.

Храните в холодильнике в герметичном контейнере, но перед едой обязательно достаньте за 15 минут до комнатной температуры.

Проверено редакцией
хлеб
Дмитрий Демичев
