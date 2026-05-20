20 мая 2026 в 14:48

Не выкидывай засохший хлеб! Вот как я превращаю его в королевский завтрак за 6 минут

Фото: D-NEWS.ru
Французские тосты выглядят как из дорогой кофейни: румяные, с карамельной корочкой, с ягодами и сиропом. Никто даже не поверит, что это просто вчерашний батон, яйца и специи. И никакой возни — 6 минут, и готово. Берите рецепт на заметку для воскресного завтрака.

Что понадобится

8–10 ломтиков слегка подсушенного батона, 3 яйца, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 0,5 ч. л. ванильного экстракта, 0,5 ч. л. корицы, щепотка мускатного ореха, 1 ч. л. воды, 30 г сливочного масла (или растительного).

Как я готовлю

В широкую форму разбиваю яйца, добавляю сахар, соль, ваниль, корицу, мускатный орех и ледяную воду. Взбиваю венчиком до однородности, чтобы сахар растворился.

Сковороду разогреваю на среднем огне, растапливаю половину масла. Ломтики батона окунаю в яичную смесь по 5-6 секунд с каждой стороны, выкладываю на сковороду. Обжариваю по 2-3 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета. В конце убавляю огонь до минимума, накрываю крышкой — чтобы пропеклись внутри.

Повторяю с оставшимся хлебом. Подаю горячими с кленовым сиропом, клубникой и курагой.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
