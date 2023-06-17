Землю накроет затяжная магнитная буря Затяжная магнитная буря накроет Землю с 18 по 24 июня

Фото: shutterstock.com

С 18 по 24 июня Землю накроет затяжная магнитная буря, пик которой придется на 20 июня, сообщили специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США. Ученые подчеркнули, что 20 июня станет самым опасным днем ​​этого периода.

По словам исследователей, магнитная буря будут атаковать планету волнами, всего их будет пять. С 18 по 20 июня буря будет достигать своего пика G5. Людям, чувствительным к изменениям природных условий, рекомендуют быть особенно осторожными.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что главной ошибкой, которую совершают многие в период магнитных бурь, является ведение нездорового образа жизни. Он подчеркнул, что дополнительные нагрузки на организм во время геомагнитных возмущений приводят к еще большему ухудшению самочувствия.

Врач-эндокринолог Анна Гончарова посоветовала при магнитных бурях уменьшить количество соли в еде и постараться побольше находиться на свежем воздухе. Врач также отметила, что стабилизации здоровья сосудов способствует прием препаратов с витамином D. Избежать головных болей и мигреней поможет соблюдение режима труда и отдыха, а также сон не менее восьми часов в день и занятия спортом.