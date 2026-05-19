Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 мая 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 мая 2026 года

19 мая становится уже 139-м днем текущего 2026 года. Следующий год придет через 226 дней. Те, кто родился в СССР, отметят 104-ю годовщину с момента образования пионерской организации. Кроме того, сегодня свой профессиональный праздник отмечают фармацевты. Узнаем, какие еще праздники и важные даты приходятся на 19 мая 2026 года.

Праздники у христиан в России 19 мая

У восточных христиан 19 мая 2026 года праздник Иова Горошника. Согласно Библии, Иов жил в период между ХХ и XV веками до нашей эры. У него была большая семья, хороший достаток, и он верил, что все это ему послал Господь. Когда же настали испытания, Иов потерял все и усомнился в мудрости Всевышнего. И тогда, согласно преданиям, Бог явился Иову и укорил его в маловерии. Иов снова уверовал, и тогда Господь излечил его от болезней, вернул богатство и послал новую семью. Считается, что Иов жил праведно и дожил до 250 лет.

В народе в этот день было принято сеять горох, потому праздник стали называть Иов Горошник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Другие праздники и памятные даты 19 мая

На 19 мая 2026 года выпадает множество важных дат и различных праздников.

Граждане СССР с ностальгией сегодня вспомнят, как в былые времена 19 мая отмечали важный советский праздник — День пионерии. В этот день в 1922 году на комсомольской конференции было принято решение об учреждении пионеротрядов. Организация просуществовала вплоть до распада Союза.

Еще один ностальгический праздник, который можно отметить 19 мая 2026 года, — день рождения кубика Рубика. Эта головоломка была разработана в 1970 году, а в широком доступе появилась только в середине 1970-х годов. Изначально это был куб, состоящий из четырех разноцветных квадратов с каждой из четырех сторон. Позже игрушка была усовершенствована, усложнена и завоевала поклонников во всем мире. Сегодня в продаже можно найти кубики Рубика для незрячих людей — вместо цветов на гранях головоломки нанесены тактильные знаки.

19 мая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России сегодня свой профессиональный праздник отметят фармацевты. Это те самые милые девушки в аптеке, к которым мы обращаемся за советами по выбору лекарства, если нам некогда идти к врачу. И в подавляющем большинстве случаев их советы помогают.

Еще один национальный праздник сегодня — День русской печки. Уникальное изобретение древних людей — и кровать, и кухня, и батарея. Кроме того, в зеве большой русской печи можно мыться, а если верить сказочным персонажам, то и использовать печь вместо транспортного средства.

Если бы Ассоль была реальным человеком, то сегодня она бы с удовольствием отметила День парусов на горизонте. Тем, кто, как и главная героиня романа Александра Грина, ждет своего Грэя, искренне желаем увидеть алые паруса.

Еще три важные даты выпадают на 19 мая. В этот день вспоминают тех, кто стал жертвой СПИДа, а также всех, кто борется с гепатитом С и воспалениями кишечника.

Праздники 19 мая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие исторические праздники и памятные даты приходятся на 19 мая

1586 год — на берегу реки Самары была заложена одноименная крепость, позже ставшая городом.

1910 год — очередной проход кометы Галлея. Комету регулярно наблюдали на Земле с 240 года н. э. После 1910 года она возвращалась к нашей планете в 1986 году, а в следующий раз ее можно будет увидеть в 2061 году.

1930 год — в США наложен запрет на импорт советских спичек из-за того, что продукция СССР составляла серьезную конкуренцию для товаров местных производителей.

1980 год — на мировые экраны выходит лента режиссера Андрея Тарковского «Сталкер», снятая по культовой фантастической повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Съемки обошлись в 6 млн рублей, фильм посмотрели около 5 млн зрителей.

Памятные даты 19 мая Фото: Russian Look/Global Look Press

В этот день родились:

1593 год — фламандский художник эпохи барокко, создатель масштабных полотен «Прометей прикованный», «Пир Клеопатры», «Поклонение пастухов», «Воспитание Юпитера» Якоб Йорданс.

1857 год — американский ученый, открывший адреналин и сконструировавший первую установку для гемодиализа, Джон Джекоб Абель.

1924 год — советский режиссер, создатель фильмов «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Трое в лодке, не считая собаки», «Магия черная и белая», «Волшебная сила», «Мы смерти смотрели в лицо» Наум Бирман.

1932 год — советская актриса, известная по работам в лентах «В огне брода нет», «Крылья», «Адвокат», «Цыган», «Варькина земля», «На всю оставшуюся жизнь» Майя Булгакова.

1946 год — итальянский киноактер, воплотивший на экранах образ комиссара Каттани в телесериале «Спрут» и его продолжениях, Микеле Плачидо.

1953 год — советский подводный пловец, многократный победитель мировых соревнований Шаварш Карапетян. Известен тем, что в сентябре 1976 года в Ереване за 20 минут поднял несколько десятков тонущих пассажиров из упавшего с дамбы в водохранилище троллейбуса, получил заражение крови из-за грязной воды и порезов от стекол и двустороннее воспаление легких. В 1977 году он был вынужден досрочно завершить карьеру.

1977 год — южноамериканская актриса, полюбившаяся российским зрителям после главной роли в сериале «Дикий ангел», Наталия Орейро.

Наталия Орейро Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS/Global Look Press

В этот день мир покинули:

1125 год — великий князь Киевской Руси, законотворец, стремившийся объединить удельных князей для полноценного противостояния половцам, Владимир Мономах.

1389 год — князь Московский и Великий князь Владимирский, победитель Куликовской битвы, исход которой стал началом освобождения Руси из-под монголо-татарского ига, Дмитрий Донской.

1868 год — ирландский пивовар, создатель одной из самых известных в мире марок пива Бенджамин Ли Гиннесс.

1935 год — британский военный, дипломат, археолог, один из ведущих участников арабского восстания против Османской империи на Ближнем Востоке, Томас Эдвард Лоуренс более известный как Лоуренс Аравийский.

1994 год — вдова американского президента Джона Кеннеди и греческого предпринимателя Аристотеля Онассиса Жаклин Ли Бувье Кеннеди Онассис.

2021 год — советская актриса, наиболее известная по роли Мальвины в детском фильме «Приключения Буратино», Татьяна Проценко.

Кого вспоминаем 19 мая Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Ранее мы рассказали, как избавиться от мышей и крыс в огороде.