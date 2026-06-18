В ЕП рассказали, как Европе нужно начать диалог с Россией

В ЕП рассказали, как Европе нужно начать диалог с Россией Депутат Картайзер: Европе нужно назначить чиновника для обмена мнениями с РФ

Европе при начале переговоров с Россией нужно назначить представителя, который разъяснит странам континента позицию Москвы, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Он считает, что такой формат мог бы стать отправной точкой в процессе восстановления контактов.

Возможно, назначить информатора, кого-нибудь, чтобы просто разъяснить российскую позицию. Начать с более низкого уровня, — сказал Картайзер.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции после саммита G7 заявила, что не видит переговорщиком от Евросоюза по Украине представителя какой-либо ведущей страны Европы. Она подчеркнула, что лучшим кандидатом на эту роль мог бы стать политик из «средних держав».

До этого Картайзер отметил, что многочисленные делегации зарубежных участников Петербургского международного экономического форума наглядно продемонстрировали крах курса, проводимого странами Европы. Политик назвал массовое присутствие иностранных гостей безусловно положительным явлением.