Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 10:26

В ЕП рассказали, как Европе нужно начать диалог с Россией

Депутат Картайзер: Европе нужно назначить чиновника для обмена мнениями с РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Европе при начале переговоров с Россией нужно назначить представителя, который разъяснит странам континента позицию Москвы, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Он считает, что такой формат мог бы стать отправной точкой в процессе восстановления контактов.

Возможно, назначить информатора, кого-нибудь, чтобы просто разъяснить российскую позицию. Начать с более низкого уровня, — сказал Картайзер.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции после саммита G7 заявила, что не видит переговорщиком от Евросоюза по Украине представителя какой-либо ведущей страны Европы. Она подчеркнула, что лучшим кандидатом на эту роль мог бы стать политик из «средних держав».

До этого Картайзер отметил, что многочисленные делегации зарубежных участников Петербургского международного экономического форума наглядно продемонстрировали крах курса, проводимого странами Европы. Политик назвал массовое присутствие иностранных гостей безусловно положительным явлением.

Европа
Евросоюз
Россия
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Медузное желе» заполонило акватории Черного и Азовского морей
Прокуратура заинтересовалась ситуацией с аэропортами московского узла
«Расшатывать ситуацию»: член СВОП о планах Киева сделать Крым островом
Мужчина погиб при атаке украинского беспилотника на машину под Белгородом
Терапевт ответила, когда из-за усталости нужно обратиться к врачу
Названа дата проведения выборов губернатора Брянской области
Лантратова помогла бойцу СВО
Пожар в «МЕГЕ Белая Дача» охватил 2 тыс. квадратов
Назван уровень ключевой ставки, при котором вырастет спрос на квартиры
Путина и глав делегаций всех 11 стран АСЕАН встретили овациями
Маркетолог оценила роль искусственного интеллекта на рынке труда
Атака ВСУ на Москву 18 июня: подробности, повреждения, что с «Садоводом»
Путин прибыл в выставочный центр «Казань экспо» на саммит Россия — АСЕАН
В Пентагоне раскрыли, что США будут требовать от союзников по НАТО
В ЕП рассказали, как Европе нужно начать диалог с Россией
Стало известно, какая страна может поучаствовать в мониторинге выборов в ГД
В России проведут эксперименты по созданию атмосферы в космических кораблях
В Азербайджане рассказали об укреплении гуманитарного сотрудничества с РФ
Полковник ответил, почему ВСУ выбрали Москву своей главной целью
«Особое значение»: в Баку назвали ключ к развитию отношений с Москвой
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.