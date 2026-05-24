Макрон позвонил Лукашенко после беседы с Зеленским

Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, передает пресс-служба белорусского лидера. Переговоры глав государств состоялись по инициативе Парижа.

Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся 24 мая по инициативе французской стороны. Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что после удара возмездия России президент Украины Владимир Зеленский позвонил французскому коллеге Эммануэлю Макрону и премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. Он добавил, что 24 мая состоятся еще контакты с зарубежными партнерами.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также планы контактов на ближайшее время.

Также президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Журналист издания Axios Барак Равид рассказал, что стороны обсуждали Иран.