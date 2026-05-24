Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 16:10

Макрон позвонил Лукашенко после беседы с Зеленским

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, передает пресс-служба белорусского лидера. Переговоры глав государств состоялись по инициативе Парижа.

Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся 24 мая по инициативе французской стороны. Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что после удара возмездия России президент Украины Владимир Зеленский позвонил французскому коллеге Эммануэлю Макрону и премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. Он добавил, что 24 мая состоятся еще контакты с зарубежными партнерами.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также планы контактов на ближайшее время.

Также президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Журналист издания Axios Барак Равид рассказал, что стороны обсуждали Иран.

Мир
Александр Лукашенко
Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подстреленного уличного музыканта выходили сотрудники Мариинского театра
Счета в РФ, отказ от общения с внучкой, смерть двойника: как живет Пугачева
«Все сходит с рук»: наглой выходке Зеленского нашли объяснение
Удар «Орешником», в Киеве взмолились о мире: новости СВО к вечеру 24 мая
Стало известно, какие продукты Россия стала меньше закупать у стран ЕС
Назван предполагаемый виновник ДТП с участием Прудникова
Число пострадавших при ударе по Старобельску детей вновь возросло
Пенсионерка насмерть подавилась шашлыком
Пострадавшего в Старобельске доставили в Москву в тяжелом состоянии
Россия осудила теракт на железной дороге в Пакистане
Лантратова встретилась с Пасечником в больнице в ЛНР
Иностранная пресса увидела живых свидетелей удара ВСУ по Старобельску
«Стекла в руках»: в МЧС рассказали, что пережили дети в Старобельске
Греческий журналист назвал атаку в ЛНР попыткой уничтожения русского языка
В Иране назвали число судов, прошедших через Ормузский пролив за сутки
Назван способ решить проблему дефицита кадров в российской экономике
Тела погибших в Старобельске детей отвезут в их родные муниципалитеты
«Ты слышишь крики ребенка»: в МЧС ужаснулись цинизму ВСУ в Старобельске
Известный футболист попал в ДТП в Москве
Полиция задержала петербургского Отелло с кислотой и ножом
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.