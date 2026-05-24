Стало известно, кому позвонил Зеленский после удара возмездия по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил французскому коллеге Эммануэлю Макрону после удара возмездия ВС РФ. Кроме того, глава государства связался с премьер-министром Норвегии Йонасом Гару Стере.

Сегодня будет еще общение с нашими партнерами, — добавил Зеленский.

24 мая Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по объектам военного управления Украины с применением комплекса «Орешник», а также ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». В оборонном ведомстве уточнили, что операция стала ответом на атаки Киева на гражданские объекты.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «оскотиниванием» радость киевского руководства после атаки на колледж в Старобельске. Дипломат заявила, что после новости о срочном заседании Совбеза ООН Киев начал продвигать версию о якобы атаке на военный объект.

Ранее Захарова отметила, что Зеленский превратился в кровавого узурпатора в попытках уцепиться за свою должность. По ее словам, политик использует для этого любые средства, но не ради мира, а ради продолжения конфликта.