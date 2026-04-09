09 апреля 2026 в 14:32

Диетолог ответила, какие субпродукты полезны при анемии

Диетолог Королева: при анемии полезны язык и сердце

Язык, сердце и легкие входят в список субпродуктов, полезных при анемии, рассказала Общественной Службе Новостей доктор медицинских наук врач-диетолог Маргарита Королева. Она отметила, что в них содержится большое количество гемового железа.

Например, язык — деликатесный продукт. Тоже с высоким уровнем содержания гемового железа и полноценного белка. Сердце — тоже прекрасный продукт. Легкие готовят вместе с луком и специями как добавку к какому-то овощному гарниру, — рассказала Королева.

По словам диетолога, для поддержания уровня коллагена в рацион можно включить костный бульон и костный мозг. Она предупредила, что субпродукты противопоказаны людям с повышенным уровнем мочевой кислоты и подагрой.

Ранее врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что дефицит витамина B12 может привести к анемии и снижению физической выносливости, однако всего 200 граммов минтая обеспечивают организм суточной нормой этого витамина. B12 необходим для образования эритроцитов, которые переносят кислород к мышцам.

