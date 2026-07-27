Рагу и лечо надоели — в тренде другой салат: «Анкл Бенс» из кабачков — гуще, ароматнее и без стерилизации

Рагу и лечо надоели — в тренде другой салат: «Анкл Бенс» из кабачков — гуще, ароматнее и без стерилизации

Беру кабачки, перец, лук и помидоры — и варю салат «Анкл Бенс», который зимой заменяет и гарнир, и закуску, и даже соус. Густой, томатный, с легкой остринкой и ароматом лета. Готовится без стерилизации, просто и быстро, а результат — как из бабушкиного погреба. Никакой возни с банками и кипятком — только нарезал, сварил, разлил и закатал.

Для приготовления понадобится: 1,3 кг кабачков, 400 г сладкого перца, 400 г лука, 400 г помидоров, 1–2 стручка острого перца, 500 мл воды, 200 г томатной пасты, 100 г сахара, 1 ст. ложка соли с горкой, 100 мл растительного масла, 40 мл 9% уксуса. Все овощи нарежьте кубиками или полосками. Сложите в кастрюлю, добавьте воду, томатную пасту, сахар, соль и масло. Перемешайте, доведите до кипения и варите на среднем огне 30 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности влейте уксус. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот салат — зимой банка улетает за ужином, все просят добавки. Я увеличила количество острого перца для пикантности, а уксус заменила на яблочный. Кстати, можно добавить чеснок. Находка, а не рецепт!