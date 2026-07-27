Закрываю обалденные кабачки «Тещин язык» на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и мясу

Беру кабачки, нарезаю их длинными «языками» и тушу в томатно-чесночном соусе с перцем — получается острая, пряная закуска, которая исчезает быстрее, чем я успеваю ее закатать. Кабачки пропитываются ароматным соусом, становятся мягкими, но сохраняют форму и на вкус напоминают пикантное рагу. Блюдо в меру острое, с ярким чесночным акцентом и легкой кислинкой от уксуса.

Для приготовления понадобится: 1,5 кг кабачков, 500 г помидоров, 3 сладких перца, 1 головка чеснока, 1 стручок острого перца, 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса 9%, 1 ст. ложка соли, 3 ст. ложки сахара. Кабачки нарежьте длинными тонкими пластинами вдоль. Помидоры, сладкий и острый перец измельчите блендером, соедините с маслом, солью и сахаром и доведите до кипения. Опустите в соус кабачки и тушите 30–40 минут на медленном огне. За пару минут до конца добавьте пропущенный через пресс чеснок и уксус. Разложите горячим по стерильным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти кабачки — зимой банка улетает за вечер, все просят добавки. Я уменьшила количество острого перца и добавила немного зелени. Кстати, можно использовать цукини — они нежнее. Находка, а не рецепт!