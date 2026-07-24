Петербуржец проводил женщину домой и исчез вместе с ее гаджетом

Петербуржец проводил женщину домой и исчез вместе с ее гаджетом В Петербурге мужчина провожал женщину до дома и украл у нее телефон

В Санкт-Петербурге будут судить мужчину, укравшего телефон у женщины, которую провожал до дома, сообщает прокуратура Северной столицы. Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей, а сворованный мобильный телефон 42-летний житель Петербурга сдал в ломбард.

Прокуратура направила дело во Фрунзенский районный суд. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину). При этом ранее злоумышленник уже был неоднократно судим.

Ранее египетские таможенники похитили у российских туристов $7 тыс. (548 тыс. рублей) во время досмотра в аэропорту Шарм-эш-Шейха, сообщил Telegram-канал Mash. После обнаружения пропажи сотрудники авиагавани напали на путешественников и пригрозили им арестом.

До этого участников преступной группировки, подозреваемых в грабежах, кражах и вымогательстве на Дальнем Востоке, задержали в Чите и Иркутске. Операцию провели сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю и Иркутской области при содействии УМВД по Забайкалью. Сейчас все подозреваемые за решеткой.