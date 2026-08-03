Магазинная сгущенка отдыхает: мой рецепт домашней за 5 минут — густая, сладкая, ароматная. Готовлю так уже 3 года

Магазинная сгущенка отдыхает: мой рецепт домашней за 5 минут — густая, сладкая, ароматная. Готовлю так уже 3 года

Этот рецепт перевернет ваше представление о домашней сгущенке. Никаких банок, кипячения и страха, что взорвется — только миксер, глубокая миска и 4 простых ингредиента. Получается плотный, кремовый десерт с насыщенным молочным вкусом, который идеально подходит для тортов, булочек и просто к чаю.

Ингредиенты

Сухое молоко — 200 г, сахар — 150 г, сливочное масло (размягченное) — 80 г, горячая вода — 100 мл, ванилин — по желанию.

Как готовлю

Сначала взбиваю размягченное сливочное масло с сахаром до пышной светлой массы — чем дольше взбиваю, тем нежнее получится сгущенка. Затем постепенно всыпаю сухое молоко, продолжая работать миксером на низкой скорости. Тонкой струйкой вливаю горячую воду и добавляю щепотку ванилина для аромата. Взбиваю еще 2-3 минуты, пока масса не станет гладкой, густой и полностью однородной. Если хочется более плотную консистенцию, убираю в холодильник на 15-20 минут — остывшая сгущенка становится еще гуще и отлично держит форму.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Первая мысль — где это было всю мою жизнь? Смешал ингредиенты, включил миксер, и прямо на глазах жидкость превратилась в плотный, глянцевый крем.

Домашняя версия по консистенции выигрывает у магазинной: она более нежная и не застывает камнем в холодильнике. Рекомендую подавать с блинами или просто макать в нее печенье — улетает моментально.