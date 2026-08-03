Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 10:26

Магазинная сгущенка отдыхает: мой рецепт домашней за 5 минут — густая, сладкая, ароматная. Готовлю так уже 3 года

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт перевернет ваше представление о домашней сгущенке. Никаких банок, кипячения и страха, что взорвется — только миксер, глубокая миска и 4 простых ингредиента. Получается плотный, кремовый десерт с насыщенным молочным вкусом, который идеально подходит для тортов, булочек и просто к чаю.

Ингредиенты

Сухое молоко — 200 г, сахар — 150 г, сливочное масло (размягченное) — 80 г, горячая вода — 100 мл, ванилин — по желанию.

Как готовлю

Сначала взбиваю размягченное сливочное масло с сахаром до пышной светлой массы — чем дольше взбиваю, тем нежнее получится сгущенка. Затем постепенно всыпаю сухое молоко, продолжая работать миксером на низкой скорости. Тонкой струйкой вливаю горячую воду и добавляю щепотку ванилина для аромата. Взбиваю еще 2-3 минуты, пока масса не станет гладкой, густой и полностью однородной. Если хочется более плотную консистенцию, убираю в холодильник на 15-20 минут — остывшая сгущенка становится еще гуще и отлично держит форму.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Первая мысль — где это было всю мою жизнь? Смешал ингредиенты, включил миксер, и прямо на глазах жидкость превратилась в плотный, глянцевый крем.

Домашняя версия по консистенции выигрывает у магазинной: она более нежная и не застывает камнем в холодильнике. Рекомендую подавать с блинами или просто макать в нее печенье — улетает моментально.

Проверено редакцией
Читайте также
HR-эксперт поделился способом уберечься от выгорания на удаленной работе
Общество
HR-эксперт поделился способом уберечься от выгорания на удаленной работе
Стало известно, во сколько россиянам обойдется суррогатное материнство
Общество
Стало известно, во сколько россиянам обойдется суррогатное материнство
Вместо драников: катаю шарики из пюре, ветчины и сыра — жарю в сухарях до корочки
Общество
Вместо драников: катаю шарики из пюре, ветчины и сыра — жарю в сухарях до корочки
Делаю творожные хачапури с сыром — без дрожжей, на мацони, нежнее, чем из слоёного теста, и ароматнее
Общество
Делаю творожные хачапури с сыром — без дрожжей, на мацони, нежнее, чем из слоёного теста, и ароматнее
Диетолог ответила, кому нужно отказаться от молочных продуктов
Здоровье/красота
Диетолог ответила, кому нужно отказаться от молочных продуктов
Общество
рецепты
молоко
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван алгоритм действий Запада для сокрытия правды о преступлениях ВСУ
Росздравнадзор начал проверку больницы и врачей, заразивших девочку ВИЧ
Хореограф из команды Тутберидзе рассказал о своем отношении к критике
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 августа: где сбои в России
На Украине сделали прогноз об окончании СВО
Пьяный Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в реке
Суд в Кемерово вынес приговор убийце блогера Натальи Кейль
Новый удар по Wildberries в Хрястово: где были атаки ВСУ 3 августа, жертвы
В Сеуте пришлось оборудовать временный морг на сотни мест
В Иране раскрыли, какая страна выступает посредником в переговорах с США
Власти Испании ищут джихадистов среди мигрантов, проникших в Сеуту
В Дагестане нашли пропавших на горе Шалбуздаг туристов
Мадьяр рассказал о работе АЭС «Пакш» на пониженном уровне мощности
Адвокат ответила, что будет в случае признания Telegram экстремистским
Агроном раскрыл секрет борьбы с фитофторой
«Прячутся в подвалах»: Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане
Пушилин сообщил об ожесточенных боях на окраинах Николаевки в ДНР
Миколог ответил, почему грибы не стоит собирать в пакет
«Кошмар»: Милонов о новой языковой инициативе в Латвии
«Предпосылки для продвижения»: Пушилин заявил об успехах ВС РФ у Доброполья
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.