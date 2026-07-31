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31 июля 2026 в 12:00

Просто замачиваю баранки в молоке и наполняю творогом: ватрушки — ленивее всех ленивых

Фото: D-NEWS.ru
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Это самый ленивый способ приготовить ватрушки, где вместо дрожжевого теста используются готовые баранки, которые размягчаются в молоке. Попробовав раз, вы больше не вернетесь к классическому варианту.

Ингредиенты: 10-12 крупных баранок, 1 стакан молока, 300 г творога, 2 ст. л. сахара, 1 желток, 2 ст. л. сметаны. Баранки замочите в теплом молоке на 5 минут, чтобы они стали мягкими, затем выложите на противень. Творог смешайте с сахаром, желтком и сметаной до однородной массы, заполните этим кремом середину каждой баранки и запекайте 15-20 минут при 180 градусах до румяности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить ленивые вареники. На удивление они получились мягкими, сладкими и очень аппетитными. В начинку по желанию можно добавить изюм или ягоды на свой вкус.

Ранее стало известно, как приготовить кекс «Зебра» в блендере: просто все насыпаю в чашу и взбиваю.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
выпечка
ватрушки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Просто замачиваю баранки в молоке и наполняю творогом: ватрушки — ленивее всех ленивых Это самый ленивый способ приготовить ватрушки, где вместо дрожжевого теста используются готовые баранки, которые размягчаются в молоке. Попробовав раз, вы больше не вернетесь к классическому варианту.
10-12 крупных баранок
1 стакан молока
300 г творога
2 ст. л. сахара
1 желток
2 ст. л. сметаны
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Баранки замочите в теплом молоке на 5 минут, чтобы они стали мягкими, затем выложите на противень.
Творог смешайте с сахаром, желтком и сметаной до однородной массы, заполните этим кремом середину каждой баранки и запекайте 15-20 минут при 180 градусах до румяности.
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