Как навсегда избавиться от муравьев в теплице и термитов в деревянном доме

Как избавиться от муравьев в теплице и термитов в деревянном доме: эффективные методы

Как навсегда избавиться от муравьев в теплице и термитов в деревянном доме

Если в вашей теплице поселились муравьи или в деревянном доме появились термиты — это не просто досада, а реальная угроза урожаю и надежности постройки. Сегодня разберем, как избавиться от муравьев в теплице навсегда проверенными способами и как бороться с термитами в деревянном доме. В статье найдете народные средства от муравьев в теплице, которые реально работают, а также четкие рекомендации, когда нужна химия и как ею вывести муравьев из теплицы. А еще мы расскажем о методах уничтожения термитов в деревянном домике и надежной профилактике вредных букашек в парнике.

Почему муравьи появляются в теплице и чем они вредят

Муравьи приходят в теплицу не случайно. Им нравится стабильное тепло, влажная почва и обилие пищи. Главная приманка — тля. Интересный научный факт: муравьи буквально «разводят» тлей, как фермеры скот. Они защищают вредителей от божьих коровок и других хищников, а взамен «доят» их, собирая сладкую падь. Кроме того, муравьи питаются растительными соками, семенами и органическими остатками в грунте.

Чем это оборачивается для вас? Муравьи роют ходы, повреждая корни рассады и взрослых растений. Они переносят тлю по всей теплице, из-за чего растения слабеют, скручиваются листья и распространяются вирусные болезни. В тяжелых случаях муравьиные колонии могут подрывать грядки и даже небольшие конструкции. Если не принять меры, проблема быстро разрастается — одна колония за сезон способна серьезно уменьшить объем урожая.

Как навсегда избавиться от муравьев в теплице и термитов в деревянном доме Фото: Shutterstock/FOTODOM

Народные средства от муравьев в теплице

Многие дачники успешно решают вопрос с муравьями с помощью народных средств. Эти методы щадящие для почвы и растений, но требуют системного подхода. Вот проверенные рецепты, которые помогают избавиться от муравьев в теплице навсегда при регулярном использовании.

Борная кислота: смешайте 1 чайную ложку борной кислоты с 2 чайными ложками сахара или меда и небольшим количеством воды до консистенции густой пасты. Можно добавить вареный яичный желток для привлекательности. Скатайте небольшие шарики или разложите пасту на кусочках картона. Разместите приманки вдоль муравьиных троп и возле входов в гнезда, но не на самих растениях. Муравьи съедят отраву, принесут в колонию и накормят сородичей — вся семья погибнет за 3–7 дней. Повторите через неделю, если увидите новых насекомых. Диатомит (горная мука): рассыпьте порошок тонким слоем по сухим дорожкам и вокруг муравейников. Острые частицы повреждают хитиновый покров насекомых, они теряют влагу и погибают. Средство работает только на сухой почве, поэтому обновляйте после полива. Кипяток: ранним утром или вечером, когда муравьи менее активны, залейте обнаруженный муравейник 5–10 литрами крутого кипятка. Метод механически уничтожает часть колонии и личинок. Не используйте, если гнездо вплотную к корням ценных растений. Настои пахучих трав: залейте литровую банку луковой шелухи или измельченного чеснока горячей водой, настаивайте сутки, разведите до 10 литров и пролейте тропы и почву вокруг гнезд. Аналогично действуют настои полыни, пижмы или томатной ботвы. Запах сбивает ориентацию муравьев и отпугивает их. Пищевая сода с сахаром: смешайте в равных частях, рассыпьте вдоль троп или возле гнезда. Сода нарушает пищеварение насекомых. Древесная зола или молотая корица с гвоздикой: посыпьте места скопления. Эти вещества меняют pH почвы и отпугивают муравьев сильным запахом. Нашатырный спирт. Залейте 1–2 литра в обнаруженный муравейник. Если дело происходит в теплице — необходимо надеть респиратор и защитные очки или противогаз и обязательно проверить теплицу. Недостаток метода в том, что нашатырь может сжечь корни растений, которые находятся рядом с муравейником.

После применения народных средств обязательно удаляйте тлю — без основного источника пищи муравьи сами покинут теплицу. Эти народные средства от муравьев в теплице безопасны и недороги, но при большой колонии их лучше сочетать.

Как избавиться от муравьев в теплице и термитов в деревянном доме: эффективные методы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Химические препараты от муравьев: когда без них не обойтись

Если народные средства от муравьев в теплице не дают полного результата за 10–14 дней или колония очень большая, переходите к химии и вопросу: как с ее помощью вывести муравьев из теплицы. Современные препараты позволяют уничтожить колонию точечно и с минимальным воздействием на растения.

Используйте инсектицидные гели и приманки на основе фипронила или гидраметилнона. Они действуют медленно: муравьи съедают отраву, делятся ею в гнезде, в итоге погибает вся семья. Разложите гель в специальных контейнерах-приманках или на кусочках фольги вдоль троп, подальше от урожая. Через 4–7 дней колония обычно исчезает.

Когда без химии точно не обойтись: при массовом нашествии, когда муравьи уже сильно повредили корни, или если вы хотите быстрый и гарантированный результат. Выбирайте препараты, разрешенные для закрытого грунта, и строго следуйте инструкции. Надевайте перчатки, работайте в проветриваемой теплице, убирайте приманки после окончания действия. Никогда не применяйте сплошное опрыскивание инсектицидами по растениям — это может навредить полезным насекомым и урожаю.

Химия в сочетании с народными средствами дает самый надежный эффект и помогает избавиться от муравьев в теплице навсегда.

Как понять, что в доме завелись термиты

Борьбу с термитами в деревянном доме начинают с правильной диагностики. Эти насекомые прячутся, поэтому важно замечать косвенные признаки:

грязевые (глиняные) трубки толщиной с карандаш на фундаменте, стенах подвала или вдоль деревянных конструкций — по ним термиты перемещаются, сохраняя влажность;

пустой или «бумажный» звук при постукивании по деревянным балкам, плинтусам, полам и рамам;

сброшенные крылья роящихся особей весной или летом возле окон и дверей;

мелкие древесные опилки или гранулы экскрементов (фрас) под поврежденной древесиной;

вздувшаяся или отслаивающаяся краска, деформированные полы и двери, которые вдруг стали туго закрываться;

в редких случаях — сами термиты: бледные рабочие (почти белые или кремовые) или солдаты с крупной головой — это «защитники» колонии.

Почему муравьи появляются в теплице и чем они вредят Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если заметили хотя бы два признака — действуйте немедленно. Термиты способны за несколько лет привести деревянный дом в аварийное состояние.

Интересный научный факт: термиты не могут самостоятельно переваривать целлюлозу древесины. Им помогают симбиотические бактерии и простейшие в кишечнике, которые расщепляют сложные волокна. Без этих «внутренних помощников» термиты погибли бы даже среди обилия еды.

Методы борьбы с термитами в деревянном доме

Уничтожение термитов в деревянном доме — задача серьезная. При значительном заражении лучше сразу обратиться к профессиональной службе дезинсекции: специалисты проведут обработку дерева от термитов и создадут защитный барьер в почве вокруг фундамента. Самостоятельные попытки часто дают лишь временный эффект, и колония возвращается обратно, порой с пополнением.

Если заражение небольшое и вы обнаружили его рано, можно использовать поддерживающие меры:

Борная кислота: приготовьте пасту из борной кислоты, сахара и небольшого количества воды или молока. Разложите в местах, где замечены термиты. Насекомые контактируют с отравой и переносят ее в колонию. Обработка дерева от термитов борсодержащими составами: просверлите небольшие отверстия в поврежденных балках и введите раствор шприцем или нанесите кистью на поверхность. Бор нарушает пищеварение и обезвоживает насекомых. Снижение влажности: устраните все протечки, обеспечьте вентиляцию подпола и чердака. Механическое удаление: аккуратно вырежьте сильно поврежденные участки древесины и сожгите их. Профессиональная обработка: заказывайте создание химического барьера в грунте по периметру дома и обработку дерева от термитов внутри. Это самый надежный способ полного уничтожения термитов в деревянном доме.

Помните: борьба с термитами в деревянном доме эффективна только при комплексном подходе. Никогда не игнорируйте проблему — чем раньше начнете, тем меньше ущерб.

Как избавиться от муравьев в теплице и термитов в деревянном доме: эффективные методы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Профилактика появления муравьев и термитов

Лучшая защита — это профилактика появления муравьев в теплице и надежная обработка дерева от возможных незваных термитов в доме. Выполняйте простые правила, и насекомые не поселятся у вас.

Для теплицы:

регулярно удаляйте тлю и других вредителей — без них муравьям нечего делать на вашей территории;

содержите теплицу в чистоте: убирайте растительные остатки, не оставляйте сладкие приманки;

высаживайте по периметру и внутри пахучие растения — мяту, бархатцы, базилик, полынь;

весной и осенью рыхлите почву и осматривайте грядки;

при необходимости посыпайте тропы диатомитом или древесной золой.

Для деревянного дома:

при строительстве и ремонте обязательно проводите обработку дерева от термитов антисептиками и инсектицидными пропитками;

не допускайте контакта древесины с грунтом — используйте бетонные или металлические основания;

устраняйте все источники влаги: чините крышу, делайте отмостку, вентилируйте подполье;

храните дрова и строительный мусор подальше от дома;

раз в год осматривайте фундамент, подвал и деревянные конструкции;

при необходимости устанавливайте металлические сетки или химические барьеры вокруг фундамента.

Соблюдая эти меры, вы надолго защитите и теплицу, и дом. Муравьи и термиты — серьезные, но вполне решаемые проблемы. Действуйте последовательно, комбинируйте методы, и ваш участок снова станет спокойным и урожайным местом. Если ситуация сложная — не стесняйтесь обращаться к специалистам.

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