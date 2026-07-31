Без глютена, без заморочек: готовлю пышные оладьи-облачка, которые не стыдно и к празднику подать

Без глютена, без заморочек: готовлю пышные оладьи-облачка, которые не стыдно и к празднику подать

Беру кефир, рисовую муку, яйцо и щепотку соды — и через 20 минут на столе гора пышных, нежных оладий с тонкой золотистой корочкой. В них нет глютена, минимум масла, а текстура такая деликатная, что даже классические пшеничные уходят на второй план.

Ингредиенты

Кефир 2% — 250 мл, мука рисовая — 150 г, сахарозаменитель — по вкусу, яйцо куриное — 1 шт., ванильная паста — 1 ч. л., сода пищевая — 0,5 ч. л., масло растительное рафинированное — по вкусу, соль — 1 щепотка.

Как готовлю

Сначала слегка подогреваю кефир до теплого состояния, чтобы сода потом сработала как надо, и взбиваю его миксером с яйцом, сахарозаменителем и ванильной пастой до однородности.

Всыпаю просеянную рисовую муку с солью, перемешиваю и даю тесту постоять пару минут — так сразу видно, нужно ли добавить еще кефира для правильной консистенции. Затем всыпаю соду, быстро вмешиваю ее и наблюдаю, как тесто покрывается пузырьками — это знак, что оладьи будут пышными.

Разогреваю сковороду на среднем огне, смазываю тонким слоем масла или вообще обхожусь без него, если покрытие позволяет. Выкладываю тесто ложкой порциями, накрываю крышкой и жарю до появления пузырей на поверхности, затем переворачиваю и довожу до золотистой корочки с другой стороны.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Честно, не верил, что без пшеничной муки получится такая воздушность — оладьи вышли мягкими, с аппетитной золотистой корочкой и совершенно не резиновыми внутри. Мой лайфхак: сбрызните готовые оладьи апельсиновым соком и присыпьте цедрой — аромат сносит голову.