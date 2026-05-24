Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 10:09

Розенбаум раскрыл, возможна ли дружба между Россией и Украиной в будущем

Розенбаум: Россия и Украина смогут жить дружно в будущем

Александр Розенбаум Александр Розенбаум Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия и Украина смогут жить дружно в будущем, считает народный артист России Александр Розенбаум. В интервью ТАСС он заявил, что на это потребуется много лет. Певец считает, что РФ, Белоруссия и Украина всегда будут держаться вместе.

Я не сомневаюсь в том, что Россия и Украина смогут жить дружно, но для этого должно пройти много лет, — сказал Розенбаум.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что у России появились предложения к американскому плану по урегулированию ситуации на Украине. Дипломат не стал раскрывать детали возможных инициатив Москвы.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что европейские государства используют террористический киевский режим, чтобы остановить развитие России и уничтожить ее. По его словам, лидеры западных стран умышленно и молчаливо поощряют чудовищные атаки на гражданскую инфраструктуру и школы, где гибнут мирные люди.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ранее заявил, что слова главы офиса украинского президента Кирилла Буданова, что Украина является прародительницей Руси и именно она должна «править» всей Русью, оказались очередной чушью. Он отметил, что украинцы и россияне — это один народ, который был искусственно поделен.

Культура
Россия
Александр Розенбаум
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хоккеист из «Локомотива» попал в «расстрельный список» Киева
Стриженов объяснил, почему в «Любовь-морковь» снял Орбакайте вместо жены
Танкер с газом для Индии впервые с февраля прошел через Ормузский пролив
«Мы буквально на грани»: в Калифорнии вырос риск детонации всех резервуаров
Возросло число погибших при подрыве поезда в Пакистане
Раскрыта позиция Ирана по ядерной программе в рамках соглашения с США
Политолог оценил вероятность возобновления переговоров России и Украины
Пострадавшие при обрушении балкона подростки остаются в больнице
Подростка задержали в Петербурге за вскрытие сейфа в чужой квартире
Остановка Крымского моста сдвинула расписание шести поездов
Land Cruiser пробил насквозь частный дом в российском регионе
Удары по Украине сегодня, 24 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В реке Лиахви в Южной Осетии нашли тело женщины
Попытка мужчины забрать товары на ПВЗ под залог обернулась арестом
Супруги из Липецка лишились 10 млн рублей из-за одного кодового слова
Названа дата похорон мэра Нальчика
В деле об упавшей в осетинскую реку россиянке поставили точку
«Одно ужасное утро»: Мендель раскрыла, что показал ночной удар по Украине
Наступление ВС РФ на Харьков 24 мая: последние новости, что в Купянске, бои
Захарова раскрыла, сколько иностранных СМИ посетили колледж в Старобельске
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.