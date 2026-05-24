Розенбаум раскрыл, возможна ли дружба между Россией и Украиной в будущем Розенбаум: Россия и Украина смогут жить дружно в будущем

Россия и Украина смогут жить дружно в будущем, считает народный артист России Александр Розенбаум. В интервью ТАСС он заявил, что на это потребуется много лет. Певец считает, что РФ, Белоруссия и Украина всегда будут держаться вместе.

Я не сомневаюсь в том, что Россия и Украина смогут жить дружно, но для этого должно пройти много лет, — сказал Розенбаум.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что у России появились предложения к американскому плану по урегулированию ситуации на Украине. Дипломат не стал раскрывать детали возможных инициатив Москвы.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что европейские государства используют террористический киевский режим, чтобы остановить развитие России и уничтожить ее. По его словам, лидеры западных стран умышленно и молчаливо поощряют чудовищные атаки на гражданскую инфраструктуру и школы, где гибнут мирные люди.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ранее заявил, что слова главы офиса украинского президента Кирилла Буданова, что Украина является прародительницей Руси и именно она должна «править» всей Русью, оказались очередной чушью. Он отметил, что украинцы и россияне — это один народ, который был искусственно поделен.