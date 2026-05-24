Москва подготовила новые предложения к плану США по Украине

МИД РФ: у Москвы есть предложения к плану США по Украине для следующей встречи

У России появились предложения к американскому плану по урегулированию ситуации на Украине, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Дипломат не стал раскрывать детали возможных инициатив Москвы.

Российские эксперты готовы их представить, — заявил Полищук.

Ранее американские СМИ писали, что Европа всерьез задумалась об урегулировании конфликта на Украине и переговорах с Россией. По их информации, политические лидеры ведущих европейских государств все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой.

Также стало известно, что представители МИД стран Евросоюза на предстоящей встрече на Кипре намерены обсудить принципиальную возможность назначения специального посланника для прямых переговоров с Россией. Фундаментальным вопросом для обсуждения будет следующее: «как именно вести переговоры?».

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника для переговоров с РФ. По его словам, о кандидатуре Путина спросили сами журналисты.