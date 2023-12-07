В МВД уточнили количество пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска МВД: в результате стрельбы в брянской гимназии № 5 пострадали пять человек

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

В результате стрельбы в гимназии № 5 в Брянске пострадали пять человек, сообщила NEWS.ru пресс-служба регионального МВД. Одна из учениц принесла в учреждение огнестрельное оружие. После преступления девушка покончила с собой. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали пять человек, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что восьмиклассница пришла в учебное заведение с отцовским дробовиком и ранила одноклассников. Здание школы в настоящий момент оцеплено. Также по данным канала, сейчас врачи борются за жизнь 14-летнего подростка, пострадавшего при стрельбе, у ребенка ранено предплечье и колено, он потерял много крови. Telegram-канал телеканала «Звезда» опубликовал видеозапись с места происшествия, на кадрах видно машины полиции, прибывшие к школе.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографию охотничьего ружья, из которого, по предварительной информации, восьмиклассница устроила стрельбу. Парламентарий сообщил, что ученица принесла в школу ружье «Бекас-3», которое было спрятано в тубусе.

По информации Telegram-канала Mash, открывшая огонь по одноклассникам школьница подвергалась травле с начальной школы. Канал отмечает, что это могло стать одной из причин трагедии.