SHOT: врачи борются за жизнь тяжелораненого в Брянске подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что врачи борются за жизнь 14-летнего подростка, пострадавшего при стрельбе в гимназии № 5 в Брянске. По данным канала, ворвавшаяся в учебное заведение школьница с дробовиком прострелила мальчику предплечье и колено, он потерял много крови. Позднее канал сообщил, что состояние мальчика удалось стабилизировать.

По данным канала, вооруженная ученица восьмого класса произвела пять выстрелов. Авторы утверждают, что мотивом к ее действиям послужил конфликт с одноклассниками, которые шутили над ней.

Канал утверждает, что раненого подростка готовят к срочной операции по извлечению дроби из груди, колена и руки. По словам отца пострадавшего ребенка, которые приводит канал, он не знал о каком-либо конфликте сына с атаковавшей школу девочкой.

По последним данным, при стрельбе в брянской гимназии № 5 погибли два человека, еще пятеро пострадали. В администрации Брянска уточнили, что нападавшая свела счеты с жизнью, об этом также сообщили в МВД.

В момент стрельбы школьники и преподаватели прятались в классах, к зданию учебного заведения стянулись сотрудники оперативных служб. По данным Telegram-канала Baza, 14-летняя девочка пришла в школу с оружием, поднялась на четвертый этаж в свой классный кабинет. Там начинался урок биологии. В этот момент она начала стрелять. Погибла ее одноклассница, ранения получили мальчики.