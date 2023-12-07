Стала известна возможная причина стрельбы в школе Брянска Mash: устроившая стрельбу в школе Брянская восьмиклассница подвергалась травле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Открывшая огонь по одноклассникам школьница подвергалась травле с начальной школы, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, это могло стать одной из причин трагедии в гимназии № 5 в Брянске.

Как сообщает канал, подросток начала стрелять по мальчикам во время урока биологии. Когда девочка достала оружие и открыла огонь, дети спрятались под партами, а преподаватели попытались вразумить ученицу. В результате ЧП погибли два человека, включая стрелявшую восьмиклассницу, еще четверо ранены.

Telegram-канал SHOT пишет, что девочка пришла в учебное заведение с отцовским дробовиком. Также, по данным канала, сейчас врачи борются за жизнь 14-летнего подростка, пострадавшего при стрельбе, у ребенка ранено предплечье и колено, он потерял много крови. Telegram-канал телеканала «Звезда» опубликовал видеозапись с места происшествия, на кадрах видно машины полиции, прибывшие к школе.

Ученики гимназии рассказали, что восьмиклассница, которая открыла стрельбу из дробовика, была очень странной и почти не общалась с одноклассниками. Они также уточнили, что девочка не интересовалась соцсетями. В администрации Брянска уточнили, что нападавшая, покончила с собой, об этом также сообщили в МВД.