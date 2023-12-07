Восьмиклассница ворвалась с отцовским дробовиком в школу в Брянске В Брянске ученица восьмого класса устроила стрельбу в школе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске, информация о пострадавших уточняется, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Отмечается, что ЧП произошло в гимназии №5. Telegram-канал SHOT пишет, что девочка пришла в учебное заведение с отцовским дробовиком и ранила двоих человек. Здание школы в настоящий момент оцеплено.

Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз, — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года. Тогда погибли девять человек, в том числе семеро детей. Галявиев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также пообещал выплатить компенсации пострадавшим.

3 мая в Сербии 14-летний подросток устроил стрельбу в одной из школ в центре столицы. По предварительным данным на тот момент, был убит один человек, получили ранения несколько учащихся и педагог.

До этого 15-летний студент Невского колледжа им. Неболсина открыл стрельбу из пневматического оружия в центре Санкт-Петербурга. Подросток пытался отобрать у сверстника электронную сигарету, но получил отказ. Агрессор выстрелил в пострадавшего 12 раз, а потом стал бить кулаками. Его задержала полиция, в отделении он признал свою вину.