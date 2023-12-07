Появилось видео из брянской школы, где произошла стрельба

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Видео из брянской школы, где ученица восьмого класса устроила стрельбу, опубликовал Telegram-канал телеканала «Звезда». По данным СМИ, школьники и преподаватели прятались в классе во время ЧП.

У нас стрельба в школе, — говорит один из учеников.

На кадрах видно машины полиции, прибывшие к месту.

По предварительным данным, в результате стрельбы погибли два человека и четверо пострадали.

Telegram-канал SHOT сообщил, что врачи борются за жизнь 14-летнего подростка, пострадавшего при стрельбе в Брянске. По информации канала, восьмиклассница расстреляла учеников из дробовика, попав мальчику в предплечье и колено.

Telegram-канал Mash сообщал, что открывшая огонь по одноклассникам подвергалась травле с начальной школы. По данным канала, это могло стать одной из причин трагедии.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографию охотничьего ружья, из которого, по предварительной информации, восьмиклассница устроила стрельбу. Парламентарий рассказал, что ученица принесла в школу ружье «Бекас-3», которое было спрятано в тубусе.

В региональном главке МВД уточнили, что в результате стрельбы пострадали пять человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.