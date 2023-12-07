Появилось фото ружья, с которым восьмиклассница ворвалась в брянскую школу В Сети опубликовали фото ружья, из которого подросток стреляла в брянской школе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал фотографию оружия, с которым ученица восьмого класса ворвалась в школу в Брянске. На кадрах представлен окровавленный дробовик.

По предварительным данным, 14-летняя Дарья А. пронесла в школу охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу (на фото). Оружие было спрятано в тубусе, — уточнил Хинштейн.

Ранее Telegram-канал телеканала «Звезда» обнародовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что школьники заперлись в одном из классов, в это время к зданию подъезжали полицейские машины.

Пресс-служба регионального МВД сообщила NEWS.ru, что одна из учениц гимназии № 5 в Брянске принесла в учебное заведение огнестрельное оружие, в результате стрельбы пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой.

По предварительной информации, открывшая огонь по одноклассникам школьница подвергалась травле с начальной школы. По данным Telegram-канала Mash, это могло стать одной из причин трагедии.

Как сообщает канал, подросток начала стрелять по мальчикам во время урока биологии. Когда девочка достала оружие и открыла огонь, дети спрятались под партами, а преподаватели попытались вразумить ученицу.