Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим при стрельбе в Брянске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Мурашко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при стрельбе в Брянске, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По предварительным данным, в результате инцидента два человека погибли и четыре пострадали. Предположительно, среди погибших также ученица, устроившая стрельбу.

На месте происшествия в Брянске работают бригады скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, — говорится в сообщении.

Сообщается, что по поручению Мурашко для пострадавших организуют телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

Между тем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в Брянске в последние дни не было выявлено угроз нападений на школы. По ее мнению, к распространению такой информации может быть причастна Украина.

По данным МВД, при стрельбе в брянской гимназии пострадали пять человек, сообщили в региональном главке полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.