Мизулина назвала возможных причастных к стрельбе в школе в Брянске Мизулина: угроз нападений на школы в Брянске зафиксировано не было

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Угроз нападений на школы, которые в последние дни распространяются в России, в Брянске зафиксировано не было, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. По ее мнению, к распространению таких материалов причастна Украина.

Отмечу, что угроз нападений, которые распространяются в последнее время в других регионах, по Брянску не было, — написала она.

Мизулина добавила, что каналы с угрозами нападений на школы создаются на Украине для того, чтобы спровоцировать детей с неустойчивой психикой на такие преступления. При этом она подчеркнула, что мотивы действий девочки из Брянска предстоит выяснить следствию.

Но вопрос с безопасностью школ сейчас встает очень остро в связи с активным распространением таких групп и сообществ, — подчеркнула Мизулина.

В ряде регионов стали распространяться каналы с угрозами нападений на школы. В частности, такой канал был создан в Москве, в нем публиковалась информация о нападении на московскую школу № 1253. В его создании заподозрили ученика этой школы из седьмого класса. При этом руководство учебного заведения отказалось переводить детей на дистанционное обучение, несмотря на угрозу.

Восьмиклассница утром в четверг устроила стрельбу в школе в Брянске. Девочка пришла в учебное заведение с отцовским дробовиком. По меньшей мере два человека погибли и четверо пострадали. Среди погибших, возможно, сама нападавшая.