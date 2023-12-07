Юрист рассказал, какой срок ждет отца стрелявшей в Брянске школьницы Юрист Русяев: отцу устроившей стрельбу в Брянске грозит до двух лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отцу восьмиклассницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии, может грозить до двух лет лишения свободы, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, мужчина подпадает под статью о небрежном хранении оружия.

Ужасная трагедия, произошедшая в одной из школ города Брянска, когда 14-летняя ученица открыла стрельбу из охотничьего ружья своего отца и убила детей, заставляет опять задуматься о достаточности текущего уровня регулирования огнестрельного оружия. В этом ужасном случае именно отец девочки может попасть под уголовное преследование по статье 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия». Данная статья предусматривает уголовную ответственность за хранение огнестрельного оружия. В ситуации, когда имеющий разрешение на хранение оружия гражданин не обеспечил такие условия его хранения, которые исключили бы доступ к нему посторонних, в частности несовершеннолетних лиц, как это имело место в Брянске, ему грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет — потому что это повлекло собой гибель двух и более человек, — пояснил юрист.

Русяев пояснил, что оружие, как правило, должно храниться в запертых на замок сейфах, недоступных для детей и подростков. По его словам, безответственность владельца оружия в данном случае обернулась страшной трагедией.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов также заявил, что отца девочки, расстрелявшей одноклассников в брянской школе, ждет тюрьма. СМИ писали, что восьмиклассница пришла в учебное заведение с отцовским дробовиком.